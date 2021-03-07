Виглядає так, що радість деяких з 12 міст Європи, які були вибрані для проведення матчів Євро-2020, була передчасною – COVID-19 діє за своїми, йому одному відомими планами і графіком, і не узгоджує їх з УЄФА. За інформацією британської преси, шотландськийГлазго та ірландський Дублін першими потраплять “під ніж” УЄФА в разі скорочення кількості міст, в яких повинні пройти матчі турніру. УЄФА вимагає від усіх міст, щоб до 7 квітня були надані дані щодо планів організації матчів, в тому числі за кількістю вболівальників, яких планують пустити на стадіони. Однак в Шотландії та Ірландії зараз діють жорсткі карантинні правила, і країни не можуть заздалегідь гарантувати наявність уболівальників на аренах влітку. УЄФА все ще планує проводити турнір в 12-ти містах по всій Європі, проте Глазго і Дублін, які повинні прийняти по 4 матчі, перші в черзі на можливе виключення. Декілька днів тому до них додався ще й іспанський Більбао. Раніше Англія підтвердила, що з травня на стадіони пустять до 10 тисяч уболівальників на гру, а країна готова прийняти весь турнір.

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Не дуже обнадійлива новина для тих, хто сподівається на позитивні для України звістки з швейцарської Лозанни, де Спортивний арбітражний суд (CAS) має вирішити долю нашої збірної в сумнозвісному матчі з командою Швейцарії, який був відмінений. Фінансовий департамент Української асоціації футболу (УАФ) достроково провів розрахунок зі швейцарською юридичною компанією Kellerhars Carrard, що представляла інтереси Асоціації в суперечці з УЄФА. За наявною інформацією, компанії виплачена сума без преміальних бонусів, що були передбачені за перемогу в процесі. Іншими словами, в найближчі тижні варто очікувати офіційної частини резолютивного рішення CAS. І воно на користь УЄФА. Що автоматично означає – не на користь УАФ і збірної України. Все ж, давайте таки дочекаємося тієї самої офіційної частини рішення…

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Напевно, величенький чорний котяра пробіг свого часу між коучем збірної України Андрієм Шевченком і гравцем “Динамо” Віталієм Буяльським. Попри те, що останній найкраще серед своїх одноклубників проявив себе у матчах Ліги Європи з “Брюгге” і стартових поєдинках весняної частини чемпіонату, наставник “націоналки” продовжує вперто ігнорувати Віталія. У заявці на матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня) знайшлося місце для захисника Тимчика, який щойно оговтався від серйозної травми; для Коноплянки, котрий вряди-годи з’являється у складі “Шахтаря”; для Коваленка, який наразі міцно осідлав лаву запасних у “Аталанті”. Навіть для все ще травмованих Ярмоленка і Степаненка. Але Буяльського, визнаного найкращим футболістом країни в лютому, в списку немає. Хм… нічого особистого – лише бізнес?

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Колишній головний тренер харківського “Металіста” 70-річний Мирон Маркевич прокоментував бажання бізнесмена Олександра Ярославського відродити харківський клуб. “Як і всі, я лише нещодавно дізнався про це. Здогадуватися можна про що завгодно, але не більше того. По-перше, я щасливий, що Ярославський включається. Він створював ту команду, багато зусиль в неї вклав. Я просто радий, що так сталося, як колишній тренер і вболівальник “Металіста”, — зазначив Маркевич. На питання про те, чи хотів би він працювати у відродженому “Металісті”, фахівець, в своїй, манері прямої відповіді не дав, але зіслався на нещодавнє інтерв’ю, в якому заявив: “Якщо буде щось серйозне, то я подумаю”.

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Вболівальники Дніпра (та й всієї України) досі з сумом згадують колишній “Дніпро” – команду Протасова, Литовченка, Тарана, яка гриміла на весь екс-СРСР. Яка мала вагомі шанси виграти Лігу Європи в 2015 р. І яку, фактично, власними руками знищив небезвідомий олігарх із купою санкцій, що висять на ньому наче жорна на шиї. Можна, звісно, віддати належне тим, хто створив “Дніпро-1”, який намагається утвердитися в українському футболі, але… чи не краще послухати колишнього гравця отого старого “Дніпра” Артема Федецького: “Дніпро-1” – жалюгідна пародія на “Дніпро”, однозначно. Я не можу прийняти цю команду. Той “Дніпро” мав свою історію, вболівальників… Клубу вже практично немає, грають в любителях, а фанати залишилися їх підтримувати. А “Дніпро-1″ – це якась китайська підробка”. Жорстко? Напевно. Але А.Федецький, який відомий своєю здатністю “рубати правду-матку”, мабуть, має право на таку оцінку…