Одна з зовсім небагатьох речей, за які пандемії COVID-19 можна, крізь зуби, навіть подякувати – тихенько, щоб ніхто не чув, інакше маєш шанс зійти за неадеквата – це те, що завдяки йому з’явилися нові футбольні імен, які, за нормальних обставин, ще нескоро довелося б почути. Вимушені перестановки у складах і введення нових, досі невідомих виконавців, дало змогу багатьом молодим футболістам на повен голос заявити про себе як на внутрішній, так і на міжнародній арені. УЄФА за традицієюсклала список з 50 молодих талановитих гравців, за якими варто стежити в 2021 році. До нього увійшли два представники України – воротар “Шахтаря” Анатолій Трубін і захисник “Динамо” Ілля Забарний.

“Центральний захисник дебютував за “Динамо” у вересні. Від дзвінка до дзвінка провів усі дев’ять матчів у Лізі чемпіонів (включаючи кваліфікацію). Взяв участь в трьох осінніх зустрічах збірної України в Лізі націй”, – так описує УЄФА Забарного.

“Високий воротар з чудовою реакцією. Вийшов в основі на п’ять матчів “Шахтаря” на груповому етапі Ліги чемпіонів і в трьох з них не пропустив”, – це опис звершень Трубіна.

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Скільки команд виступає у вищих дивізіонах зовсім невеликих в порівнянні з Україною Португалії, Бельгії, Нідерландів? 18. Не кажучи вже про 5 топ-чемпіонатів Європи, в яких виступають 20 команд. А он у чемпіонаті Туреччини їх цього сезону набралася аж 21. А в УПЛ, яка представляє найбільшу за площею країну власне Європи? Рік тому було аж 12, цього сезону нашкрябали 14. Оптимальною для наших умов вважається вважається Прем’єр-ліга з 16 команд, однак, приміром, генеральний директор “Шахтаря” Сергій Палкін не впевнений, що в наступному сезоні набереться 16 дійсно сильних клубів рівня УПЛ.

“14 команд зараз – найбільш невдалий варіант. Зрозуміло, що це перехідний період, але це найгірший формат. 26 турів – занадто мало. Але оскільки сезон скорочений, то 26 турів – це везіння. З наступного сезону буде 16 команд, і це ідеальний баланс для УПЛ”, – зазначив він і додав: “Головне питання в якості команд. Я, чесно кажучи, не впевнений, що у нас набереться 16 команд рівня еліти”.

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Складається враження, що до VAR, цього революційного нововведення у футболі, негативно ставиться більшість представників старшого і просто старого футбольного покоління. Воно зрозуміло: консерватизм є їхньою характерною рисою . Уже не раз висловлювався проти VAR, приміром, Мірча Луческу. А нещодавно розкритикував систему VAR, яка функціонує в АПЛ, і колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

“VAR? Це катастрофа. Дивився матч “Лідса” з “Бернлі”. Гол гостей скасували в моменті, де голкіпер “Лідса” сфолив на їхньому футболістові. Це неймовірно”, – обурювався Фергюсон. Втім, не лише стара футбольна гвардія висловлює незадоволення цим нововведенням. Бельгійський півзахисник “Реала”30-річний Еден Азар теж незадоволений системою VAR.

“Вона прибирає стільки веселощів з футболу, краде стільки емоцій… Ми забиваємо гол а потім починаємо гадати, що ж буде далі. Так, VAR виправив багато помилок, однак в несправедливості теж укладена принадність футболу (???). Без всяких сумнівів – я б сказав “Чао!” VAR”, – зазначив Азар. Цікаво, чи пригадає він ці свої слова, коли ота футбольна несправедливість торкнеться його персонально?

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Ще одна новина просто з футбольного поля – як краплина бальзаму на душу гравцям і тренерам “Шахтаря”. Попри те, що їхній виступ в Лізі чемпіонів був визнаний, загалом, вдалим, їм минулої осені чимало докоряли за дві розгромні поразки (0:6, 0:4) від “Боруссії” з. У останньому турі Бундесліги “жеребці” з Менхенгладбаха приймали вдома не буль-кого, а “Баварію”. Мюнхенці одразу ж взяли бика за роги і до 26 хв. зусиллями Левандовськог і Горетцки вели в рахунку 2:0. Однак вже на початку другого тайму тайму “жеребцям” вдалося добряче потоптати трохи самовпевнених візитерів – вони вийшли вперед (3:2) і не упустили переваги до кінця матчу. Так що в компанії іншого “лузера” – “Баварії” – “Шахтар” може не відчувати дуже вже великого сорому за ті невдачі – програвати, напевно, справді було кому. Хоча можна було б і зі скромнішими рахунками…

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А це – доволі пікантне повідомлення від людини зі світу футболу, яке, втім, відношення до самого футболу не має. Артем Мілевський, який раніше грав за київське «Динамо» і збірну України, розповів, як його партнер по команді застав дружину за зрадою. Прізвище футболіста Мілевський не назвав.

“Я не можу зрозуміти зраду від дружини або від людини, з якою живеш. Це як взагалі? І у мене є побоювання. Може, через це я до цих пір сам.

Була ситуація… Слава богу, не в мене. Гравець отримав травму на зборах, його відправили лікуватися. Він приїжджає зі зборів. Дружині нічого не сказав, хотів зробити сюрприз. Приїжджає додому, а там його дружину на їхньому ліжку дуже жорстко… Такий треш! Це було не в “Динамо, ні.

Як, дівчатка, до цього потрібно ставитися? Як з цим можна жити? Що робити? Це дикість, просто дикість! Ти б хоч би поїхала в готель, по-тихому… Людина заробляє гроші для сім’ї, а ти таке робиш”, – сказав Мілевський на своєму YouTube-каналі.