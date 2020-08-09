На фото видно, як Григорій Суркіс презентує тодішньому Президенту України Петру Порошенку футболку, вочевидь, київського “Динамо” з номером 12. І, напевно, з прозорим натяком на те, що клуб очікує від гаранта гарантій чи хоча б сприяння у своїй діяльності. Петро Олексійович, який ніколи не “світився” як палкий прихильник футболу, дивиться на презент згори вниз (в прямому і переносному розумінні), мовляв, ти говори, говори, а я робитиму своє. Президент “Динамо” Ігор Суркіс висловив своє бачення того, в чому полягали наміри П.Порошенка. За його версією, у нього самого і в його брати Григорія вкрали гроші, коли був націоналізований Приватбанк. “Ви знаєте, що сталося в 2016 році з клубом. Коли у сім’ї були просто нахабно забрані гроші – нашим п’ятим Президентом (Петром Порошенком). Я говорю так, як воно є. Тому що йому хотілося отримати щось у вигляді телебачення… Ми потрапили у важку фінансову ситуацію…”, – повідомив Ігор Суркіс.

Цією заявою публічні виступи Суркіса-молодшого не обмежилися. Він також прокоментував висловлювання колишнього футболіста і тренера клубу Олега Блохіна про те, що йому зробили плювок в обличчя, призначивши Мірчу Луческу на пост наставника. “Хотів би нагадати Блохіну, що для того, щоб зайняти пост тренера національної збірної, він теж перейшов з Комуністичної партії в Соціал-демократичну партію України. Значить, він по дорозі теж когось зрадив. Друге. Він працював тренером збірної, але він її кинув через 2 хвилини після моєї з ним розмови. Я тоді був у цейтноті, мені потрібен був тренер після того, як я прибрав Сьоміна. Звернувся до Олега Володимировича, він думав рівно одну хвилину. Він не пішов у Федерацію футболу, а побіг. Розірвав контракт і перейшов у “Динамо”. А зараз він в УАФ вірно служить. Було куплено футболістів на 70 мільйонів євро, а, можливо, і більше. Команда посіла четверте місце, а він після цього прийшов до мене за компенсацією. І я йому її виплатив. Треба просто совість мати”, – сказав Суркіс.

Зі свого боку колишній тренер “Металіста” і “Дніпра” а нині глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував слова І.Суркіса про О.Блохіна таким чином, що стало остаточно зрозуміло: поки брати Суркіси є власниками “Динамо”, кандидатуру Мирона Богдановича на посаду головного тренера в клубі можна не розглядати, “Хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він жодного ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін – гордість нації, Суркіс – ніхто”, – сказав Маркевич. Цього разу – без звичного “Та то таке…”

Взагалі, життя подеколи вносить суттєві корективи у, здавалося б, найшляхетніші наміри. Здається, ще не так давно між Мірчею Луческу і керівництвом “Шахтаря” (а заразом – і його рупором, каналом “Футбол”) панувало повне дружне взаєморозуміння, що іноді переходило в дружні обійми. А тепер… “Шахтар” відмовився відкривати пам’ятник Мірчі Луческу на честь 75-річчя останнього після того, як румунський тренер очолив київське «Динамо». Встановлення пам’ятника було заплановане ще в 2015 році, і він повинен був стояти біля “Донбас-Арени” після повернення команди до Донецька. Але після оголошення М.Луческу тренером “Динамо” його перенесли подалі від головного приміщення тренувальної бази “гірників”.

А тепер – про справи з відтінком скандалу чи інтриг, а про суто футбольні. Цьогорічний сезон Ліги чемпіонів вирізняється не лише вимушеним незвичним форматом, а й тим, що уже на стадії 1/8 з дистанції зійшли одразу декілька безсумнівних фаворитів: “Ліверпуль”, “Реал”, “Ювентус”. Відтак, з усіх чвертьфінальних пар (“Аталанта” – “ПСЖ”, “Лейпціг” – “Атлетіко”, “Манчестер Сіті” – “Ліон”, “Баварія” – “Барселона”) чи не найбільший інтерес викликає поєдинок (нагадаю, всі стадії турніру, що пройде в Португалії, складатимуться з одного матчу) клубу з Мюнхена і Каталонії.

Ігор Дуда