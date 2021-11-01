Визначення положення “поза грою” – причина багатьох непорозумінь і конфліктних ситуацій в сучасному футболі. Тепер їх, можливо, стане менше: організація Hawk-Eye Innovations поінформувала ФІФА про те, що її система автоматичного визначення офсайду готова до введення в експлуатацію. Очікується, що ця технологія буде задіяна на клубному чемпіонаті світу і на Чемпіонаті світу-2022 в Катарі. Працює дана система наступним чином: коли футболіст потрапляє в положення поза грою, помічник судді (VAR) отримує миттєвий сигнал від комп’ютерної системи. Далі суддя вже сам повинен зробити висновок, чи варто фіксувати офсайд, взявши до уваги ступінь впливу гравця на відповідний епізод в матчі. У цьому сезоні компанія проводила неживі випробування в Англії, використовуючи систему відстеження скелета, встановлену на полях чотирьох стадіонів.

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24 жовтня, на матчі італійської Серії “Лаціо” – “Верона”А наче повіяло духом давніх часів: через відсутність кількох основних захисників тренер римського клубу викликав з молодіжної команди такого собі Романо Муссоліні. Симпатичний18-річний оборонець – правнук італійського диктатора Беніто Муссоліні, який, доводилося чути, був прихильником саме “Лаціо”. Це був доволі ризикований крок з боку allenatore Мауріціо Саррі, оскільки реакцію експансивних італійців на появу на полі родича того, кого їхні прадіди підвісили за ноги разом з коханкою навесні 1975-го року поблизу бензозаправки в Мілані, передбачити було складно. До того ж, кількома днями раніше “Лаціо” звільнив з роботи дресирувальника клубного орла-талісмана за фашистське вітання і вигуки “Дуче! Дуче!” на честь Беніто Муссоліні. Ніби й не мали б нащадки відповідати за гріхи своїх предків, але…

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Втрата перемоги у матчі з Боснією змусила головного тренера національної збірної України Олександра Петракова переглянути своє рішення щодо Руслана Маліновського. Тепер наставник планує викликати футболіста “Аталанти” в табір “жовто-синіх” для підготовки до вирішального матчу з тими ж боснійцями. На думку екс-тренера “Олександрії” Володимира Шарана, Петраков чинить правильно, повертаючи Маліновського в команду. “Думаю, Руслан зможе допомогти збірній. Команді потрібен такий футболіст. У нього хороший удар, він може бути корисним при виконанні стандартних положень. Час лікує завжди. У кожного тренера таке буває, треба перетерпіти. Наші шанси на прохід у плей-офф чемпіонату світу збільшаться, якщо Маліновський приїде грати”, – сказав Шаран. Цікаво: таки справді збільшаться?

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Президент київського “Динамо” Ігор Суркіс сказав, що був би радий поверненню в команду Андрія Ярмоленка, контракт якого з “Вест Хемом” закінчується влітку 2022 р. При цьому керівник столичного клубу зізнався, що предметно не вів про це розмову з Андрієм. Незважаючи на мінімум ігрової практики в АПЛ, Ярмоленко є одним з лідерів збірної України, за яку, до того ж, регулярно забиває. Сам футболіст наразі не висловлював намірів повернутися в “Динамо”. Не виключено, що після Англії він захоче пограти в одному з чемпіонатів, де полюбляють немолодих “зірок” і готові платити за їхню гру солідні суми. мова йде про Туреччину, ОАЕ та деякі азійські країни. Попри це, І.Суркіс не втрачає надії на повернення Ярмоленка. “Це залежить від рішення двох сторін. Але особисто я був би дуже задоволений, якби це сталося. Ціную те, що Ярмоленко зробив для “Динамо” і поважаю його як порядну людину”, – сказав президент “Динамо”.