Сьогоднішнє становище Зінедіна Зідана – яскраве підтвердження того, якою мінливою є тренерська доля. Ще вчора тебе оголошували ледь не святим, а нині ладні втопити в болоті звинувачень. В кінці сезону місце головного тренера “Реала”, швидше за все, стане вакантним – Зідан дуже втомився від багатьох аспектів своєї роботи: епідемії травм гравців клубу, напруженого календаря і критики в пресі, що значно посилилася після поразки в півфіналі Ліги чемпіонів від “Челсі”. На додачу до цього, його більше не підтримують деякі впливові гравці роздягальні “Реалу”, такі як Іско і Марсело, явно незадоволені своєю нинішньою роллю в королівському клубі.

Два роки чекає Стамбул на проведення фіналу Ліги чемпіонів, але все йде до того, що знову, як і минулого року, не дочекається. У Великобританії вважають неправильним проведення фінального матчу в Стамбулі з огляду на існуючі в даний час карантинні обмеження. Турецька сторона збирається розмістити на трибунах Олімпійського стадіону Ататюрка близько 25 тис. вболівальників, що складає третину від загальної місткості. Вболівальники команд-фіналістів, “Челсі” та “Манчестер Сіті”, отримають по 4 тис. квитків, а решта надійде у вільний продаж. Англійські депутати вважають, що ці обмеження будуть просто насмішкою над умовами ізоляції, особливо якщо врахувати, що рівень зараження коронавірусом в Туреччині нині в 12 разів вищий, ніж у Великобританії. У зв’язку з цим не позбавлене інтересу питання: а як буде з фіналом Кубку України в Тернополі, на який планується допуск 3 тисяч вболівальників? Цікаво з урахуванням досвіду півфіналу, коли на трибуни якимось “тернопільським” чином їх потрапило понад 10 тисяч…

Бразильський екс-гравець “Шахтаря” Фернандіньо, який виступає нині за “Манчестер Сіті”, розповів про свої перші гроші, зароблені в Україні. “Спочатку в мене ще не було банківського рахунку, і клуб виплачував ігрові бонуси готівкою. Це була ціла купа грошей. Для хлопця, котрий вважав, що 30 доларів – це вже багато, така сума була справжнім божевіллям. Я жив тоді в готелі й не знав, що робити з такими грішми. Дружина загорнула їх у рушник і заховала у нашу скороварку. Вона сказала тоді: “Тут їх точно ніхто не буде шукати. Українці навіть не знають, що таке скороварка”. На свою першу зарплату і бонуси за підписання контракту я купив матері квартиру”,- розповів Фернандіньо, який виступав за “Шахтар” в 2005-2013 рр. Взагалі, ховати гроші в скороварці – це, мабуть, ще одне know how поряд зі слоїками, до яких вдавався суддя Чаус.

Скандальний випадок із відмовою гравців “Минаю” виходити на матч із “Шахтарем” досі обговорюється футбольною громадськістю країни – хоча мав би, напевно, викликати інтерес в органів, які покликані з’ясовувати, хто, кому, скільки і за що. На думку директора телеканалів Футбол 1/2/3 Олександра Денисова, самі футболісти не винні – ставки, що з’явилися в букмекерських конторах на гру “Минай” – “Шахтар“, ініціювали не вони, а люди, які мають відношення до клубу. За словами О.Денисова, фігурували ставки в 300 – 500 тис. доларів. На це відразу зреагували контори, і ставки на матч були призупинені. А ще під кінець чемпіонату поширилася інформація про те, що дві останні гри “Минай” просто “гратиме на контору”, адже недаремно в ньому на таємничій посаді “керівника наукової групи” з’явився знаний майстер “наукового” підходу до організації матчів з фіксованим результатом Олександр Севидов.

