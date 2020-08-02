Мірча Луческу лише приступив до роботи в “Динамо”, а вже має шанс не дорахуватися одного з ключових виконавців. За повідомленням одного з порталів, що з’явилося ще до приходу румунського наставника, «Динамо» готове продати 22-річного хавбека Віктора Циганкова. Начебто брати Суркіси дали згоду на трансфер, і тепер агент Циганкова і за сумісництвом – його рідний батько – може починати шукати варіанти. Портал та ряд фахівців, до речі, висловлюють думку, що це треба було робити ще два роки тому, оскільки в руках “фізкультурників” (неважко здогадатися, про кого йдеться – останні два роки Циганков працював під керівництвом О.Хацкевича і О.Михайличенка) його талант тільки тьмянів. Як зазначає те ж видання (цю думку, мабуть, поділяють і більшість вболівальників), “хочеться побажати інтелігентному хлопцеві наздогнати час і досягти бажаного”. Орієнтовна вартість футболіста складає €16 мільйонів.

Колишній тренер київського «Динамо» Олег Блохін, не отримавши шансу повернутися в клуб і назвавши призначення М.Луческу “плювком в обличчя”, згодом трохи заспокоївся і оцінив перспективи українських команд в єврокубках і в УПЛ: “Шахтар”, думаю, пройде “Вольфсбург”. Гірники з року в рік грають в Лізі чемпіонів, команда добре представляє країну на євроарені. Для “Динамо” майбутня Ліга чемпіонів – це шанс заробити гроші. Важко, коли кілька років немає прибутку. Але для того, щоб прорватися в групу, киянам потрібно підсилюватися. Сподіваюся, хороший сезон чекає в єврокубках “Зорю”. Хоча луганчанам буде складно, тому що з команди вже пішли кілька орендованих футболістів, деяких продають. Значить, в складі будуть зміни. Розширення УПЛ до 14 клубів? Не знаю, подивимося. Деякі клуби, звичайно, не відповідають необхідному рівню за багатьма моментами. Якщо вони виходять в УПЛ, то повинні показувати гідну гру. Нині ситуація складна. “Карпати” пропали, раніше “Чорноморець” опустився, в Харкові і Дніпрі були хороші команди – і де вони тепер?”

Цей суб’єкт в стані тяжкого запою і джентльмен у костюмі й при краватці – одна й та ж особа в різні періоди життя. А контретно – відомий в минулому англійський футболіст Пол Гаскойн, котрий прославився не лише як неперевершений playmaker на полі, а й численними скандальними витівками на тому ж таки полі й поза ним. Один з найяскравіших футболістів Великобританії впродовж багатьох років (і далеко не завжди успішно) вів боротьбу з пристрастю до алкоголю, часто потрапляв у скандальні пригоди з кримінальним відтінком, неодноразово був пацієнтом недешевих наркологічних клінік. Все ж, здається, “капосному дитяті” англійського футболу таки вдалося якщо не здолати, то хоча б приборкати згубну пристрасть. В інтерв’ю виданню “Daily Mirror” Пол розповів про те, як два роки тому йому зробили операцію на шлунку. Не так щоб зовсім дешеву – довелося викласти 20 тис. євро. Полягає ця хірургічна процедура в тому, що в шлунок вводяться спеціальні гранули чи таблетки, які значно погіршують самопочуття, коли забагато вип’єш. Тепер, за словами Гаскойна, допустима доза спиртного для нього – бокал пива чи склянка вина. Не більше. Хм, цікаво…

Ігор Дуда