Японія офіційно відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу, який мав відбутися у грудні 2021 року. Уряд країни пояснює це спротивом громадськості, яка виступала й проти проведення літньої Олімпіади – через пандемію коронавірусу. ФІФА незабаром має обрати альтернативне місце проведення турніру. За деякими даними, він може пройти в Саудівській Аравії. У змаганнях візьмуть участь 7 команд: господарі а також 6 переможців головних клубних континентальних турнірів, включаючи лондонський “Челсі” – володаря трофея Ліги чемпіонів 2020/21. Клубний чемпіонат світу 2021 має стати останнім в історії, що проводиться в старому форматі. Надалі турнір буде розширено до 24 команд. Він буде проводитися раз на чотири роки, як раніше Кубок конфедерацій, повністю його замінивши.

***

Нападник “Мілана” і збірної Швеції Златан Ібрагімович в дитинстві міг, виявляється, піти стежкою, яка привела б його не до футбольних висот, а до знайомства з пенітенціарною системою Швеції. В пориві відвертості “Ібра” розповів про те, як у нього в дитинстві вкрали улюблений велосипед і пояснив, чому був змушений і сам їх красти. “Мій велосипед у мене вкрали, і я так і не зміг його повернути. Але, можливо, це був закон бумерангу за всі ті велосипеди, які я теж вкрав. Що б я зробив, якби зараз вистежив людину, яка вкрала мій велосипед? Я б купив йому новий велосипед, а свій улюблений повернув би собі. Я був молодий, дурний…. Мені потрібен був велосипед, щоб встигати добиратися в потрібні місця. Я пішов на крадіжку, щоб впоратися зі своєю складною життєвою ситуацією. Коли вкрали мій улюблений велосипед, я не перестав красти велосипеди у інших. Я цього не хотів, але не міг від цього відмовитися. Такі речі, на жаль, робляться в житті… ” – сказав Ібрагімович в інтерв’ю France Football.

***

Колишній головний тренер збірної України і київського «Динамо» Леонід Буряк висловився з приводу конфлікту між в.о. головного тренера збірної Олександром Петраковим і хавбеком “синьо-жовтих” Русланом Маліновським (останнього, до речі, на черговий збір команди не викликано). “Така тренерська доля. Як тільки ти називаєш склад з одинадцяти футболістів, відразу в роздягальні у тебе з’являється ще одинадцять ворогів — тих, хто не потрапив до основи. Добре, що є амбіції, але Руслану потрібно заспокоїтися, спуститися на землю. Жоден тренер на шкоду команді або собі не буде ставити гравця, який не підходить. Дати оцінку цій ситуації складно. Лише тренерський штаб збірної повинен розібратися і все зважити. Тому що гравців такого рівня, як Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, у нас більше немає. Руслан не хлопчик, відмовлятися від нього не треба, хоча допускаю, що сам футболіст зараз може не хотіти їхати в збірну. У будь-якому випадку, всім в цій ситуації треба бути гнучкішими», — вважає Буряк.

***

Форвард “Десни” Денис Безбородько поділився спогадами про початок війни на Донбасі в 2014 році: “Бачив, як на площі Леніна ходили люди з російськими прапорами. Я тоді вже перейшов у дубль “Шахтаря” і пам’ятаю, як ми поїхали по Україні – шукати собі місце. Наче “Бременські музиканти”. Були в Нікополі, Полтаві… Чи могла тоді навала перекинутися і на мій рідний Чернігів? Тоді над цим не замислювався – був переконаний, що до такого не дійде. Але бачите, у що це вилилося? Скільки років уже триває… Потім в сезоні 2015/16 грав за “Маріуполь”. Був такий період, коли виходимо на ранкове тренування, і починаються вибухи – як по будильнику. На відстані 20–30 кілометрів стріляли “Гради”. Від несподіванки ми спочатку пригиналися, але згодом звикли. Або лежимо, відпочиваємо в кімнаті на базі. А пластикові вікна здригаються від вибухів, двері – теж. Страшнувато було, не без цього. Однак люди переживають значно страшніші ситуації – на передовій, наприклад”.