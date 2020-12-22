Колишній захисник “Динамо” і збірної Тарас Михалик розповів, чому раніше не співав Гімн України перед матчами і після чого став це робити.

“Я не люблю обговорювати такі речі. Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати – патріоти. Хтось співає, хтось не співає – це справа кожного. Може, хтось соромиться, інший в цю хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі. Звичайно, приємніше бачити, коли всі співають. Спочатку я теж не співав. Навіть не знаю, чому. Чи то боявся, чи то просто з мене поганий співак. Якось приїхав на вихідні до рідного Любешова та зустрів вчительку молодших класів. Вона мені одразу ж, мовляв, чого я гімн не співаю. Виявляється, людям це важливо. “Так, тепер будеш співати. Дай мені слово”, – каже. І я дав слово. З тих пір став співати”, – розповів багаторічний захисник московського “Локомотива”.

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Дієго Армандо Марадона продовжує збурювати світ і після своєї смерті. Прокуратура Аргентини висунула звинувачення у справі про смерть футболіста його особистому лікарю, 39-річному Леопольдо Луці. В рамках розслідування поліція провела обшуки в будинку і робочому кабінеті лікаря, були вилучені мобільні телефони, комп’ютери та медична документація, в тому числі історія хвороби Марадони. Лікар підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишення хворого без нагляду. Розслідування розпочали після свідчень дочок Марадони, які засумнівалися в діях і кваліфікації Луки.

Одразу ж після цього з’явилися свідчення про начебто самогубство футболіста, який, мовляв, смертельно втомився від життя. Потім, як це буває в подібних випадках, з’явилися несподівані претенденти на спадок Марадони, для чого робитимуть генетичну експертизу із зразків його тканин. Чого чекати далі й чи дадуть дону Дієго спокій – там, де він має бути вічним?

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Наставник збірної України Андрій Шевченко є наймолодшим тренером серед колег, які очолюють збірні, що отримали путівки на Євро-2020.



На другому місці в цьому списку розташувався коуч збірної Північної Македонії Ігор Ангеловскі, який всього на кілька місяців старший за Шевченка. В десятці наймолодших наставників Євро-2020 відразу три представники нашої групи.



А ось найстаршим тренером Євро-2020 на сьогоднішній день є 68-річний керманич збірної Туреччини Шенол Гюнеш.

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У Чернігові нещодавно згадали традиції періоду останньої революції – в тій її частині, що стосується “сміттєвої люстрації”. Велика група рішуче налаштованих чоловіків увійшла в кабінет в.о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю і кинули у сміттєвий бак, завдавши тілесних ушкоджень.

За інформацією, молодики прийшли з символікою футбольного клубу “Десна”. Їх організовано привезли і вивезли зі стадіону на машинах.

Того ж дня ультрас “Десни” розмістили в соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника стадіону “Десні” можуть заборонити проводити на ньому домашні матчі. Сам Олександр Овчаренко, вибравшись зі сміттєвого бака і оговтавшись від потрясіння, ці звинувачення відкинув.

Все ж останні домашні матчі осінньої частини чемпіонату “Десна” проводила в Києві. Цікаво, чи розпорядився в.о. директора стадіону прибрати сміттєві баки поблизу?