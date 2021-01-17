УЄФА розглядаєможливість зміни формату Євро-2020 через пандемію коронавірусу. Кількість міст-господарів турніру може бути скорочено. Головна мета: зменшити кількість поїздок в умовах пандемії. Першим під скорочення може потрапити Баку, оскільки Азербайджан зараз знаходиться в стані збройного конфлікту з Вірменією. Крім того, можуть забрати Євро-2020 й у Санкт-Петербурга. Можливий також варіант, при якому турнір буде проходити лише в одній країні з використанням чотирьох стадіонів. Євро-2020 через пандемію коронавірусу відбудеться влітку 2021 р., але назва офіційно залишена незмінною. Спочатку планувалося, що турнір приймуть 12 міст Європи: Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Більбао, Глазго, Будапешт, Дублін, Санкт-Петербург, Баку.

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Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер потрапив до лікарні. Стан 84-річного функціонера погіршився. Про це повідомила його дочка Корін. Раніше Блаттер перехворів на COVID-19. Швейцарський функціонер очолював ФІФА протягом 17 років, поки не пішов у відставку в червні 2015 р. на тлі корупційної кризи в ФІФА. Він звинувачувався в незаконній передачі двох мільйонів євро президенту УЄФА Мішелю Платіні, який також зазнав схожого покарання. Екс-президент ФІФА також був замішаний в махінаціях при продажу телеправ на трансляції матчів чемпіонатів світу 2010 і 2014. Тим часом нинішнє керівництво ФІФА зовсім не виявляє християнського милосердя і закликає швейцарську генеральну прокуратуру продовжити розслідування стосовно Блаттера. У заяві асоціації, зокрема, сказано: “Ми настійливо закликаємо продовжити розслідування щодо Блаттера. ФІФА розгляне всі правові варіанти, щоб винні були покарані”. Добряче, напевно, допік усім гер Блаттер. Але ж вигляд у нього (див. фото) такий, наче він вже готовий до церемонії відспівування. Невже таки ще тягатимуть по судах?

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Помічник головного тренера “Шахтаря” Даріо Срна вважає, що за кілька років до 2014 р. чемпіонат України був одним з найсильніших в Європі. Найперше враження таке, що висловив багаторічний капітан “гірників” цю думку після грунтовного вживання доброї хорватської ракії. І не 40-градусної, а градусів так на 50-60. Судіть самі: “У нас був чемпіонат, який був сильнішим за німецький і французький (???). Якщо зараз дивитися назад, то розумієш, яким був наш чемпіонат: “Шахтар”, “Динамо”, “Металіст”, “Дніпро”, “Чорноморець”, “Зоря”, “Металург… Було дуже важко поїхати кудись і сказати: сьогодні ми переможемо. Дуже серйозний був чемпіонат, і шкода, що більше його немає. Шкода, що ми більше не в своєму місті, не на своєму стадіоні”, – сказав Срна в інтерв’ю клубному телеканалу. Стосовно того, що рівень турніру був трохи вищий, напевно, можна погодитися. Але щоб він аж переважав Німеччину і Францію…

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Досі невідомо, коли Арбітражний суд розгляне скаргу України на присудження нашій збірній технічної поразки у матчі проти команди Швейцарії, який так і не відбувся. Ситуація швейцарських функціонерів не підганяє – їхній вердикт впливає хіба що на місце України чи Швейцарії в Лізі А чи В наступної Ліги націй, а до неї ще нескоро. Поза тим, експерт телеканалів “Футбол” Йожеф Сабо, одягнувшись в шати недоброї віщунки Кассандри, передрікає, що апеляція України на технічну поразку від збірної Швейцарії в Лізі націй не буде успішною: “Я хотів би помилятися, але, думаю, в кабінетах вже все вирішили, і апеляція з боку України не допоможе команді. На мій погляд, це несправедливе рішення залишать в силі. Але знову ж таки, дай Бог, щоб я помилився, і в Лозанні винесли справедливий вердикт”. Не дуже оптимістично налаштований і колишній захисник донецького «Шахтаря» і збірної України В’ячеслав Шевчук. “Ми ж не знаємо документації по цій справі, тому складно давати якийсь прогноз. Але мені чомусь здається, що поразку України залишать в силі. Якби було по-іншому, то УЄФА вже призначив би дату поєдинку. В 2021-му знайти вікно буде вкрай складно”, — вважає він.

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Київське “Динамо” розпочало співпрацю з блокчейн-компанією Moonwalk для створення власноїкриптовалюти. Вона буде доступною для покупки з початку 2021 року. Клуб планує розробити першу спортивну блокчейн-екосистему, яка надасть дані і аналітику про поведінку фанатів і їхні витрати, щоб персоналізувати користувальницький досвід. Таким чином “Динамо” розраховує отримати додаткове фінансування в умовах пандемії. “Moonwalk допомагає київському “Динамо” змінити правила гри для спортивних команд в тому, як ми взаємодіємо, спілкуємося і монетизуємо наші спільноти”, – сказав Ігор Суркіс.

Щиро кажучи, уся ця інформація нагадала мені… фрагмент з лекції гроссмейстера О.Бендера в шаховому клубі у Васюках з “12 стільців” зразка 1971 р. Пригадуєте: “Дебют, товарищи, это quasi una fantasia. Ну, это все знают”. І як при цьому кліпнув одним оком персонаж С.Крамарова. Впевнений, всі читачі поголовно знають, що таке “блокечейн-екосистема” і “персоналізація користувальницького досвіду”.