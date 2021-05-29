Зазвичай тренер залишає команду в період її кризи, коли загострюються непорозуміння з гравцями і керівництвом клубу. Однак коли він робить це в момент перемоги, тріумфу, то виникає запитання: чому? Міланський “Інтер”, щойно ставши чемпіоном Італії, оголосив про розривання контракту зі своїм allenatore Антоніо Конте – за взаємною згодою сторін. Причиною добровільної відставки головного тренера начебто є його розбіжності з керівництвом клубу. “Інтер” відчуває нині фінансові проблеми (можна припустити, не такого масштабу, як тернопільська “Нива”), через що не може гарантувати тренеру підсилення складу влітку. Більше того – має намір скоротити зарплатну відомість і розпродати гравців на суму майже 80 млн. євро. Втім, у самому сеньйору Антоніо немає особливих підстав нарікати на долю і, тим більше, ставати в чергу по допомогу безробітним: за негайне припинення трудового договору клуб заплатить йому 7 млн. євро.

Форвард “Баварії” та збірної Польщі Роберт Левандовскі має всі підстави в майбутньому добрим словом згадати цей “коронавірусний” сезон. В кінці минулого року він був визнаний найкращим футболістом світу а тепер став володарем “Золотої бутси” за підсумками сезону 2020/2021 як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів. Левандовскі провів у турнірі Бундесліги 41 мяч і на 11 влучних ударів випередив нападника “Барселони” Ліонеля Мессі, який розташувався на другому рядку в списку головних голеадорів Європи. Замкнув трійку топ-бомбардирів Кріштіану Роналду з “Ювентуса”, на рахунку якого 29 голів. Якщо поляк і аргентинець наступного сезону, хочеться сподіваатись, продовжать забивати у складі своїх нинішніх клубів, то португалець, ймовірно, повернеться у “Манчестер Юнайтед”, за який уже виступав у 2003-2009 рр.

Президент УАФ Андрій Павелко розраховує, що в наступному сезоні почне діяти нова система обміну між УПЛ і Першою лігою. З сезону 2021/2022 в УПЛ буде 16 клубів. УАФ виступає за те, щоб з неї “вилітали” дві останні команди, а ще дві брали участь в матчах play off з колективами, що посядуть 3-4 місця у Першій лізі. “Попереду – довгоочікуваний сезон з 16 клубами в УПЛ. Система, яку ми пропонуємо, безумовно, підвищить змагальність в обох лігах і зменшить кількість матчів, які нічого не вирішують. Одразу чотири команди Першої ліги боротимуться за підвищення в класі, й чотири – за те, щоб залишитися у найвищому дивізіоні. Якщо все буде узгоджено, то таку се зону введуть з нового сезону, – зазначив А.Павелко.

Атакувальний півзахисник “Аталанти” Руслан Малиновський став найдорожчим гравцем збірної України, який зіграє на Євро-2020. По ходу сезону трансфер Малиновського оцінювали у 21 мільйон євро. Але вже після завершення чемпіонату у Серії А його ціна збільшилась більш як на 9 мільйонів євро. Гравець став єдиним українським футболістом, чия вартість перевалила за 30 мільйонів євро. Руслану вдалось випередити у списку Віктора Циганкова. Тепер між українцями різниця у 5 мільйонів. Трійку лідерів з таким же цінником у 25 мільйонів замкнув лівий захисник “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко. Вартість оборонця “містян” може ще збільшитись (як, не виключено, і зменшитись) після сьогоднішнього фіналу Ліги чемпіонів. Відразу за його спиною розташувався динамівець Віталій Миколенко (17 мільйонів), а топ-5 замкнув нападник “Гента” Роман Яремчук – 15 мільйонів.

Оце погуляв – так погуляв… У центрі Києва патрульні зупинили авто Porsche 911, за кермом якого перебував колишній захисник “Шахтаря” і збірної України, а нині – один з ведучих програми “Великий футбол” В’ячеслав Шевчук. У водія були, як можна судити з відео, що поширюється нині в соцмережах, явні ознаки сп’яніння, однак тест на алкоголь він категорично відмовився проходити й почав штовхати патрульних. Кадри, на яких Шевчука намагаються “запакувати” в поліцейське авто, звідки стирчать його босі п’ятки, що й казати, справляють враження… Футболіст, як повідомляється, повертався в такому стані зі святкування 85-річчя “Шахтаря”. “Невже не було кому його зупинити, щоб не сідав за кермо в такому стані?”, – запитують у тих же соцмережах. Цікаво також, як оцінить цей афронт учасника своєї програми господар “Великого футболу” Олександр Денисов?