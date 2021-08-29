Двічі в одну річку не ввійдеш? Ще й як ввійдеш: “Манчестер Юнайтед” офіційно оголосив про підписання форварда “Ювентуса” Кріштіану Роналду. Зірковий голеадор вже виступав за “манкуніанців” у 2003-2009 роках. У складі “червоних дияволів” португалець тоді провів 292 матчі і забив 118 голів. У 2008 році Роналду з “Юнайтед” виграв Лігу чемпіонів. Останні три роки Роналду провів у “Ювентусі”, з яким двічі ставав чемпіоном Італії а у минулому сезоні – ще й найкращим бомбардиром Серії А. До останнього часу головним претендентом на Роналду вважався “Манчестер Сіті”, але як повідомлялося, Роналду передумав переходити туди після розмови з головним тренером клубу Хосепом Гвардіолою. Каталонський фахівець начебто був “дуже холодний” в розмові з Роналду а також зазначив, що не може гарантувати 36-річному португальцю місце в стартовому складі своєї команди. Отож, “Юнайтед” скористалися нагодою і перехопили живу футбольну легенду у сусідів. А в “Ювентусі” Роналду вже, можна сказати, почав виблискувати своєю…відсутністю: італійський гранд вдома поступився 0:1 “Емполі”, якого важко назвати навіть середняком Серії А…

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Волею нещасливого збігу обставин мінімум одним конкурентом Олександра Зінченка на позиції лівого захисника “Манчестер Сіті” може стати менше. “Містяни” відсторонили 27-річного француза Бенжамена Менді від тренувань і виступів у всіх турнірах. Причина більш ніж вагома: Менді звинувачується у чотирьох зґвалтуваннях і злочинах соціального характеру. “Клуб не коментуватиме ситуацію до завершення слідства”, — йдеться в короткій офіційній заяві “Манчестер Сіті”. Це, звичайно, жарт, але…цікаво, чи не може з’ясуватися в ході слідства, що компанію Менді у його позафутбольних походеньках склали ще й декілька атакувальних півзахисників лондонського “Вест Хема”? Тоді б, можливо, відкрився шлях у основний склад “молотобійців” нашому Андрію Ярмоленку…

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Президент України Володимир Зеленський вручив перші нагороди “Національна легенда України” в рамках святкування Дня незалежності країни. Серед нагороджених – легендарний футболіст “Динамо” (1969-1988) і тренер збірної України (2003-2007, 2011-12) Олег Блохін. З цією відзнакою тренера привітав його колишній підопічний екс-форвард збірної і київського «Динамо» Артем Мілевський, який виголосив зворушливу промову на адресу Блохіна. “Збірна України 2006 року – команда зірка…. Але головною зіркою були ви… Від себе хочу вибачитися. У нас були великі непорозуміння. Всі люди роблять помилки. Можливо, я в робив їх більше Ви – великий футболіст, великий тренер, король футболу”, – написав Мілевський. Цей вияв почуттів і каяття здається ще сильнішим, якщо пригадати, що свого часу на представлення Блохіна як тренера “Динамо” на базі в Конча-Заспі Мілевський визнав за необхідне прийти в офіційному дрес-коді – тобто в халаті. А в подальшому регулярно конфліктував з ним…

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Жереб, який просто познущався над нашими командами в Лізі чемпіонів, не став виявляти надто велику прихильність і до “Зорі” в Лізі конференцій – наскільки це можливо в третьому за рангом євротурнірі. З першого кошика підопічним Віктора Скрипникам дістався, напевно, найсильніший суперник – “Рома”. Двоє інших – болгарський ЦСКА і “Буде-Глімт” з Норвегії – не видаються нездоланною перешкодою для українського клубу. Але, згадаймо, такими ж не здавалися нещодавно казахстанський “Шахтар” для “Колоса” і фінський КуПС для “Ворскли”, а що вийшло? Все ж, за друге місце в групі (навряд чи “Рома” зовсім махне рукою на новонароджений турнір) “Зоря” цілком спроможна позмагатися. А відтак – зустрітися у весняній стадії з якоюсь із команд, що посядуть третє місце в Лізі Європи.

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23 серпня може вважатися знаменним днем в історії тернопільського футболу. Після того як “Нива” перемогла в гостях “Кремінь” (2:1), вона опинилася на третій сходинці чемпіонату України в Першій лізі – факт, з урахуванням всіх негараздів головної команди краю впродовж останніх років, вельми незвичайний і приємний. Чи надовго тернопільські футболісти залетіли на таку височінь – стане відомо вже в найближчих турах. Наразі ж є побоювання, що цей злет – тимчасове і дуже нетривале явище. думати так змушує, поміж іншого, і невизначеність з головним тренером команди. Ігор Климовський, як повідомлялося, нині є головним кандидатом на посаду коуча ФК “Львів”, яка стала вакантною після відставки Анатолія Безсмертного. Звичка власників львівських клубів недовго миритися з невдачами тренерів (дещо раніше був звільнений Іван Федик, котрий очолював “Рух) може погано позначитися на “Ниві”, адже зрозуміло, що І.Климовський з двох західноукраїнських варіантів, напевно, обере роботу з клубом у більш престижній УПЛ. Престижній, звісно, за нашими мірками…