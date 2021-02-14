За інформацією ЗМІ, президент УЄФА Александер Чеферін активно розробляє ідею оновлення поточної Ліги чемпіонів під умовною назвою “Суперліга чемпіонів”. УЄФА почав задумуватися про новий турнір після того, як всі гучніше стали обговорювати ідею формування Європейської Суперліги, куди увійшли б топ-клуби 5 провідних чемпіонатів. Цей турнір мав би замінити Лігу чемпіонів, що, звичайно, не подобається УЄФА. Чеферін хоче реформувати турнір з 2023 або 2024 року і переконати багаті клуби, що це буде для них кращим варіантом, ніж Суперліга. Кількість учасників турніру планується збільшити з 32 до 36 клубів. Більше не будуть формуватися групи, і всі команди виступлять у єдиному пулі. Кожна з 36 команд зіграє 10 матчів з різними суперниками, які будуть обиратися за так званою “швейцарською системою”, що застосовується в шахах. У кожному турі команда отримає в суперники клуб з такою ж (або близькою) кількістю набраних очок, причому двічі проти одного і того ж суперника грати не можна. Наразі все це уявляється доволі туманно, але, як мовиться, дасться чути.

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Мюнхенська“Баварія”, вигравши минулого сезону все, що можливо, зовсім не втомилася від надлишку трофеїв. На цьому тижні вона обіграла мексиканський “УАНЛ Тигрес” у фінальному матчі Клубного чемпіонату світу (1:0), здобувши шостий титул після приходу Ханса-Дітера Фліка на пост наставника. Минулого року “Баварія” виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. Клуб з Мюнхена став лише другим в історії, що зміг виграти всі шість трофеїв за календарний рік. Раніше аналогічне досягнення в сезоні-2009/10 підкорилося “Барселоні” Хосепа Гвардіоли. Особливо цікавим є те, що з часу приходу Фліка на пост головного тренера німецький клуб програв лише п’ять матчів з 68. Ще п’ять завершилися внічию, в інших “Баварія” перемогла. Отже, титулів Флік здобув більше, ніж програв матчів – досягнення, яке дуже важко буде комусь перевершити.

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Відносно “тепличні” умови УПЛ, схоже, нині даються взнаки Андрію Ярмоленку: у більш жорсткій АПЛ він виявився надто “кришталевим” і регулярно травмується. Вінгер “Вест Хема”вийшов у стартовому складі на матч Кубку Англії проти “Манчестер Юнайтед”, проте не зумів дограти поєдинок. Українець отримав пошкодження і був замінений на 54-й хвилині. Спершу повідомлялося, що Ярмоленко може бути відсутнім до кінця сезону, але пізніше агент футболіста Вадим Шаблій повідомив, що навіть за найгіршими прогнозами лікарів Ярмоленко пропустить не більш трьох тижнів. Це означає, що до березневих матчів збірної її найкращий з діючих бомбардирів буде в строю. Але і без цієї неприємності справи Андрія у стані “молотобійців” не блискучі: за наявною інформацією, цього літа “Вест Хем” планує продати Ярмоленка хоча б за £5 млн. Якщо згадати, що влітку 2018 р. Андрій перебрався у Лондон з “Боруссії” (Дортмунд) за £18 млн., то зниження його ціни і, відповідно, збитки “Вест Хема” підрахувати неважко…

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Український фахівець В’ячеслав Грозний висловив думку про недоцільність поновлення чемпіонату УПЛ 13–14 лютого: “Всі наші функціонери знали про погоду на тиждень наперед, тому тур можна було перенести. Вважаю, що так рано грати не потрібно. Футболісти будуть травмуватися, є у клубів проблеми з підігрівом (перенесення матчу “Колос” – “Шахтар” з Ковалівки у Київ це підтвердило – І.Д.) . Гра в таких умовах не піде нашому футболу на користь.Думаю, будь-який тренер погодився б зіграти потім двічі через три дні на четвертий, але на хороших полях, ніж грати на снігу і льоду. Ігрова практика для «Шахтаря» і «Динамо» перед Лігою Європи? Сумнівна користь, адже на таких полях і при 18 градусах морозу зростає ризик отримати травму, захворіти”. Крім названої Грозним, нагадала про себе й інша проблема не лише українського, а й світового футболу. В кінці матчу “Зоря” – “Десна” стався расистський скандал. Після фолу на гравцеві господарів Шахабі в трансляцію потрапили слова когось з лави запасних: “Виродків понабирали, б *** ь, чорно *** х”. FootballHub повідомляє, що ці слова сказав хтось із представників “Десни”. Ймовірно, варто чекати розслідування з боку УАФ.

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Відомий журналіст Олександр Денисов розповів, що 16-го лютого УАФ має вагомі шанси виграти справу в Лозанні з приводу матчу Ліги націй Швейцарія – Україна. Як відомо, УЄФА раніше присудив Україні технічну поразку, яка відправляє нашу збірну до Дивізіону B Ліги націй. УАФ оскаржила рішення у Спортивному арбітражному суді. “Брати участь у розгляді, крім команди юристів, буде президент УАФ Андрій Павелко, який за сумісництвом є членом Виконкому УЄФА. Він запросив на розгляд справи головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Я думаю, фактор нашого тренера, легенди українського футболу, теж психологічно повинен мати своє значення. До того ж, для перемоги в суперечці з УЄФА Україна може розраховувати на випадок, який трапився в січні. Відбірковий матч чемпіонату Європи з футзалу між збірними України і Данії мав відбутися 27 січня, але через “ковідні” обмеження Данія не випустила свою збірну в Україну. Що повинно було статися в цьому випадку? Команда не приїхала на матч, і це означає лише технічну поразку. Але нічого подібного – в УЄФА порадилися і вирішили: матч Україна – Данія відбудеться в квітні. Поєдинок просто перенесли. Думаю, цей випадок, коли УЄФА сам собі стріляє в ногу, де немає однакових правил,повинен допомогти Україні в цій суперечці”, – сказав О.Денисов.