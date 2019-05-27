Не впізнаєте суб’єкта, якого англійські констеблі ведуть до карети швидкої допомоги?

Його вони щойно підняли на ноги на подвір’ї біля орендованого ним житла, де він лежав з пляшкою “Vodka” в руці. Житло, на вимогу власника, довелося звільнити – сусіди регулярно скаржилися на вельми неспокійного сусіда. Претензії до нього мали не лише вони – чоловік неодноразово ставав фігурантом поліцейської хроніки через їзду в нетверезому стані, образу громадян, сексуальних домаганнях…

Це не звичайний “алконавт”. Навіть із досить поштивого ставлення “копів” видно, що вони мають справу з неординарним “клієнтом”. Саме до нього у червні 1996 р. був звернений заголовок на титульній сторінці солідного видання Daily Mirror: “Містер Пол Гаскойн, пробачте” – за шедевральний гол у ворота збірної Шотландії на Євро-1996, коли він ефектним фінтом перекинув м’яч через оборонця і невідпорно пробив, не давши шкіряній кулі опуститися на поле. А ще раніше, на чемпіонаті світу 1990 р. він по-дитячому розплакався після того, як його збірна, в складі якої він вирізнявся, наполегливою розумною і ефективною грою, в півфіналі поступилася Німеччині в серії пенальті…

Сьогодні, 27 травня – теж не зовсім звичайний привід згадати про нього: “капосному дитяті” англійського футболу Полу Гаскойну виповнюється 52 роки. “Креативний, працьовитий, технічний плеймейкер, який виступав на позиції атакуючого півзахисника, він був здатний як забивати сам, так і створювати нагоди партнерам… Його відзначали сильний удар, точний пас і чудовий дриблінг” – так відзначає ігровий стиль Гаскойна Wikipedia. А колишній футбольний коментатор ВВС Джон Мотсон описував його так: “Це був найкращий англійський футболіст, якого мені доводилося бачити… Він міг забивати ногами і головою, віддавати феноменальні паси… Він був просто довершеним гравцем, і це не було наслідком впертих тренувань – він з цим народився”.

Чи схильність до алкоголізму є теж вродженою властивістю Гаскойна, чи набутою внаслідок численних стресів на полі й поза ним звичкою – сказати важко. Взагалі, серед футбольних топ-фігур, схильних до цієї болячки, чомусь досить багато саме британців. Варто згадати Грівза, Мерсона, Адамса, Беста … Чи то дощовий і туманний клімат впливає, чи національні традиції. Адже справді, відшукати затятого пияка серед футбольних «зірок» в країнах з високою культурою споживання вина (Франція, Італія, Іспанія) доволі проблематично. Сам Пол своїм прикладом підтверджує, що дороговартісні курси лікування у найвідоміших клініках США і Великобританії виявляються марними, якщо людина сама твердо і назавжди не вирішить “зав’язати”. Гаскойн уже не раз урочисто заявляв про такий намір, якийсь час з’являвся на публіці в пристойному вигляді, але далі… Далі він розгулював вулицями в халаті, накинутому на голе тіло і з побитою фізіономією; його знову підбирала поліція п’яного як чіп, друзі знову прилаштовували на реабілітацію в клініку і… все йшло по колу. “Пол знає, що якщо він не зупиниться – на нього чекає лише один і дуже сумний кінець” – заявив один з його приятелів після чергової “рятувальної акції”.

Наразі, у свої 52 роки, один з найвидатніших футболістів за всю історію англійського футболу, член його “Залу слави”, зупинятися начебто не збирається. Шкода…

Ігор Дуда