За інформацією інтернет-видання Independent, УЄФА зараз не розглядає варіант перенесення Євро-2020 в одну країну, а планує, як і раніше, провести турнір в унікальному форматі – в 12-ти містах різних країн Європи. Не виключено, що через коронавірусні обмеження деякі міста все ж не зможуть прийняти матчі, але УЄФА наразі оголосив усім організаторам, що поки що все йде за планом. Остаточне рішення має бути прийнято на конгресі в березні. В УЄФА готові до того, що більшість матчів пройде або без уболівальників, або з заповнюваністю трибун на 25-50%. Збірна України повинна грати свої матчі в Амстердамі і Бухаресті.

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Журналіст Ігор Циганик розповів про ситуацію з апеляцією Української асоціації футболу на рішення УЄФА присудити збірній України технічну поразку за гру Ліги націй проти Швейцарії. “Рішення приймають три судді, і УАФ вже мотивувала в Лозанні свою позицію. І це сильна позиція, тому що організувати той матч так, як хотів УЄФА, було просто неможливо. І УАФ наполягає, що матч потрібно зіграти, хоча можна наполягати на тому, щоб Швейцарії зарахували технічну поразку. Україна хоче, щоб технічну поразку скасували і провели матч. І є дати, коли можна зіграти. І, наскільки я розумію, тут більше політична ситуація – чи захоче Лозанна йти проти УЄФА. Тому що аргументи УАФ досить серйозні. УЄФА тоді швидко все вирішив, не беручи до уваги багато моментів. А зараз є спокійний час, можна все вирішити. 16-го лютого всі дізнаємося”, – сказав Циганик.

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Скільки не проводиться кампаній проти расизму, скільки не стають перед матчами футболісти на одне коліно на знак солідарності з партнерами і суперниками з іншим кольором шкіри, а проблема не зникає. Вона ніби постійно переховується в засідці, щоб несподівано вискочити й нагадати про себе. 26 січня відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубку Італії, в якому «Інтер» переміг «Мілан» (2:1).Під час матчу потрапив у черговий конфлікт шведський форвард «Мілана» Златан Ібрагімович, який був вилучений з поля за два попередження. За даними італійських журналістів, на 45-й хвилині швед назвав бельгійця Ромелу Лукаку маленькою мавпою (monkey), а за іншою версією – ослом (donkey), за що отримав перше попередження. Яка з цих версій є правильною, для Лукаку, напевно, навряд чи має особливе значення: і monkey і donkey не віднесеш до числа вишуканих компліментів.

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Люди футболу під час своєї кар’єри і після неї, буває,поклоняються різним богам і сповідують неоднакові життєві цінності. 35-річний форвард “Колоса” Євген Селезньов, приміром, розповів про свої взаємини з алкоголем. “Скільки було випито за кар’єру? Люди стільки борщу, напевно, не з’їли. Насправді ж це дуже погано, і я не хвалюся цим. В молодості була дурість, я пройшов через це все. Не хочу, щоб інші допускали подібне. Ніхто ж не говорить зовсім не пити. Можна келих вина, кухоль пива. І я можу собі це дозволити, не заперечую. Не кажу, що я ангел. Звичайно, якщо тобі дозволяє здоров’я, то хоч на голові стій, якщо це не заважає», – сказав футболіст.

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А відомий тернопільським вболівальникам Андрій Кирлик, який декілька сезонів виступав за “Ниву”, а потім – за “Чорноморець, став на дещо несподівану як для футболіста стезю. В 33 роки він вирішив попрощатися з футболом, ставши священнослужителем. Згідно з останньою інформацією, зараз отець Андрій управляє скромним храмом, який розташований на одеських Черемушках і названий на честь ікони Пресвятої Борогодиці “Призри на смирення”. При цьому прихід Кирлика в церкву не став випадковим для тих, хто знав Андрія краще – ще під час перебування футболістом він був студентом Одеської духовної семінарії. Зараз отоць Андрій на футбол не ходить, а про результати і новини, як зізнається сам, дізнається зі спілкування з колишніми партнерами.