Футбольне “Євангеліє від Луки”

04/12/2018 Розмір тексту:

Вчора у європейському футболі стався, можна сказати, тектонічний зсув. Або ж, якщо ближче до суспільних категорій – переворот.

Десятилітнє правління двох “диктаторів” – португальця Роналду й аргентинця Мессі, які, наче колись римські консули, змінювали один одного – нарешті перервалося, і на європейський футбольний трон в якості володаря “Золотого м’яча” зійшов лідер збірної Хорватії та мадридського “Реала” Лука Модріч. Зійшов цілком заслужено – футбольне “Євангеліє від Луки” було чітким і безпомилковим дороговказом як для королівського клубу з Мадрида, який значною мірою завдяки старанням Модріча втретє поспіль переміг у Лізі чемпіонів, так і для збірної з невеличкої балканської країни, котру її капітан привів до титулу віце-чемпіона світу. На останньому турнірі він теж був визнаний найкращим гравцем. “Двоногий” футболіст з чудовим баченням поля, майстер філігранних пасів і володар добре поставленого потужного удару – всі ці якості щасливо поєдналися у новому лауреаті видання France Football. Солідний футбольний вік – 33 роки – у випадку з Модрічем означав на спад ігрових кондицій, а навпаки – їхній розквіт.

Загалом можна сказати, що перемога Модріча в плебісциті була значною мірою прогнозованою – настільки, що п’ятиразовий володар “Золотого м’яча” Кріштіану Роналду відмовився від візиту в казковий передріздвяний Париж на церемонію вручення призу. Мабуть, гонористому португальцеві, який за останні два роки звик, що захоплена публіка аплодує йому, найкращому і неперевершеному, була нестерпною сама думка про те, що тепер йому самому доведеться аплодувати новому лауреату. Роналду в підсумку посів друге місце, а на третій сходинці опинився форвард збірної “Франції” та мадридського “Атлетіко” Антуан Грізман. Ще один п’ятиразовий володар трофею – Ліонель Мессі – цього разу задовільнився незвичним для нього п’ятим місцем.

Ігор Дуда