Здається, немає нині сфери, в якій ми не отримували б нині підтримки від наших західних сусідів. Легенда українського футболу Андрій Шевченко у Польщі зустрівся з форвардом “Барселони” та збірної Польщі Робертом Левандовським в рамках благодійної програми United24. Капітан польської збірної отримав від Шевченка капітанську пов’язку у кольорах України. Левандовський зіграє з нею на ЧС-2022 у Катарі. Раніше Левандовський вже використовував пов’язку в українських кольорах, коли одягав її у матчах за “Баварію” після 24 лютого. “Дякую, Андрію. Для мене буде честю вийти з цією капітанською пов’язкою у кольорах України на ЧС-2022”, – сказав Роберт.

Генеральний директор ФК “Шахтар” Сергій Палкін шокований тим, що ніхто не порушує питання виключення країни-терориста з ФІФА. “Якщо ми поглянемо на Росію – у них все добре, вони грають собі, багато людей на стадіонах, словом, усе чудово. Мені дивно, що ФІФА ніяк не реагує на цю ситуацію. Чому Росія досі член ФІФА? Вони зруйнували все: нашу країну, життя українців, і, крім усього іншого, зруйнували наш український футбол. ФІФА потрібно зайняти вже якусь позицію. Відсторонення Росії від чемпіонату світу з футболу — це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили Росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б дійсно допомогло Україні. Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не лише солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА, але його, на жаль, немає”, – резюмував Палкін.

Нападник іспанської “Фуенлабради” Роман Зозуля, який з 2014 року активно займається волонтерством та допомагає ЗСУ, організував збір на “футбольний” Байрактар. 32-річний гравець хоче зібрати 5 мільйонів євро, щоб купити “пташку” для ЗСУ. “10 років тому я мріяв заробити 5 млн євро, щоб купити будинок, квартиру, машину, подорожувати світом і ні в чому собі не відмовляти. Але тоді я просто не знав, що таке війна. Сьогодні ж я мрію зібрати 5 млн євро, щоб купити одну єдину “пташку”, яка знищуватиме нечисть, що припхалася на нашу землю і позбавила мільйони українців мрій”, – написав Роман у Facebook.

Український вінгер польської “Краковії” Євген Коноплянка згадав, як у 2011 році із “Дніпра” перейшов до “Севільї” і як зірвалися його трансфери в “Атлетіко” та “Ліверпуль”. Зірваний трансфер до “Ліверпуля”? Я плакав! До Дніпропетровська тоді приїхала делегація серйозних людей з Ліверпуля. Ми вечеряли. “Угода укладена”, – сказали вони. Англійці готові були заплатити стільки, скільки хотів Ігор Коломойський. Мартін Шкртел написав мені повідомлення: “Ми чекаємо на тебе”. Стівен Джеррард також висловив своє схвалення. Я їздив до Коломойського: “Будь ласка, будь ласка, будь ласка, відпустіть мене, я здійсню свою мрію””, – благав я. “Ліверпуль” запропонував за мене 25 млн євро. Це великі гроші. Та Коломойський виявився невблаганним”.

Мирон Маркевич розповів про те, що переговорів щодо роботи у “Металісті” чи “Шахтарі” не було. “Розповів” – це, напевно, занадто голосно сказано, адже Мирон Богданович спілкувався у своєму звичному стилі, коли в нього немає настрою:

— Вам Ярославський пропонував повернутися до “Металіста”?

– Ні.

— Інші пропозиції з УПЛ були?

– Ні.

— Циганик стверджував, що якби Йовічевіч відмовився, то ви б очолили “Шахтар”…

– Можливо.

— А у вас була розмова з керівництвом “Шахтаря”?

– Ні.

— А ви пануєте повертатись до тренерської діяльності?

— Буде робота – працюватиму. Почуваюся нормально. Нині М.Маркевич є одним з кандидатів на посаду тренера збірної України, яка невдовзі ніби має стати вакантною.У випадку призначення йому доведеться виступати на прес-конференціях і коментувати не лише перемоги…