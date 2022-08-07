25-річний футболіст збірної України Олександр Зінченко перейшов із “Манчестер Сіті” до лондонського “Арсеналу”, з яким вже встиг дебютувати і віддати гольовий пас у першому матчі сезону АПЛ проти “Кристал Пелес” (2:0). Угода розрахована до літа 2026 року. За неофіційною інформацією, клуб з Манчестера виручив із продажу Зінченка 35 мільйонів євро компенсації. Частину цієї суми має отримати донецький “Шахтар” в рамках так званого платежу солідарності. Зінченко виступав за “Манчестер Сіті” з 2016 року. За першу команду цього клубу він провів 127 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м’ячі та зробив 12 асистів. З “Сіті” Зінченко 4 рази вигравав АПЛ, 1 раз тріумфував у Кубку Англії, а також виграв 4 Кубки англійської ліги та 1 Суперкубок Англії. Крім того, Олександр дійшов із “Манчестер Сіті” до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

Німці – винятково законослухняна нація, яка цінує Ordnung (порядок) в усьому?. Як сказати… Легендарний німецький голкіпер Єнс Леманн опинився в центрі скандалу. Він із бензопилою незаконно увірвався на ділянку свого сусіда. Леманн спиляв одну з балок даху, бо вона заважала йому милуватися озером Штарнбергер, біля якого він живе. 52-річний екс-воротар збірної Німеччини вважає, що гараж, який він пошкодив, частково перебуває на його території. Поліція розпочала розслідування цього інциденту. Леманну загрожує штраф чи навіть кримінальна відповідальність. Також поліція має намір провести психіатричну експертизу Леманна, оскільки він уже не вперше має проблеми з контролем емоцій.

Журналіст Ігор Циганик вважає, що вболівальникам слід поважати рішення вінгера збірної України Андрія Ярмоленка, який перебрався до “Аль-Айну”. “Ситуація щодо Ярмоленка була непростою. “Динамо” цікавилося можливістю повернення Андрія, але він ухвалив інше рішення. І це рішення треба поважати. Він має двох маленьких дітей (здається, вже трьох – І.Д.), сім’ю. Це його кар’єра, вона наближається до завершення і в такі моменти думаєш про безпеку сім’ї, про те, як її забезпечувати. “Можу сказати, що Ярмоленко – один із найактивніших учасників допомоги Україні. Ми завжди були на контакті, я знаю, скільки грошей він перерахував. І це велика сума, дуже велика. Тож побажаємо Андрію успіху”, – сказав Циганик.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт розповів, як проходитимуть матчі УПЛ в умовах війни, а також про заходи безпеки на випадок повітряної тривоги: “Матчі проходитимуть без глядачів. Рішення було ухвалено разом із Президентом і Прем’єр-міністром України. Поряд має бути сховище, щоб усе було під контролем. Буде взаємодія з місцевою владою, із поліцією, МНС. Це складно, але так можна проводити внутрішні чемпіонати. Безпека – це головне. УАФ відпрацьовує ці моменти з усіма регіонами, де є можливість проводити матчі. Вони відпрацюють усі моменти безпеки, і лише тоді там відбуватимуться матчі. У нас буде 5–7 хвилин, потрібно, щоб за цей час усі були в сховищі. А коли ми переможемо, тоді на трибунах буде і 20, і 50, і 60 тисяч уболівальників”.

А от Сергій Стороженко, заступник голови наглядової ради “Металіста 1925”, вважає, що УПЛ взагалі не потрібно розпочинати чемпіонат. “Моя думка: починати не варто. Ворог настільки цинічний і злий, що обов’язково завдасть удару під час матчу. Я вважаю, не можна ризикувати спортсменами, тренерами, адміністративно-технічним персоналом, арбітрами та офіційними особами. Небезпека колосальна, де б не проводився матч: у Львові, Ужгороді – це не має значення. Агресор дістає ракетами і з Чорного моря, і з Каспію, і з прикордонних областей. Хто відповість за життя людей? Ніхто. Виходить колективна безвідповідальність. Треба чесно сказати, що проведення чемпіонату в цих умовах неможливе. Коли весь світ відмовився від співпраці з рф, а її спортсмени та клуби відсторонені від усіх змагань, то агресор, поза сумнівом, захоче виключити з цього процесу і нас, але вже фізично”, – сказав він

Легендарний український воротар Олександр Горяїнов зізнався, що повністю відмовився від спілкування російською мовою. “Немає жодного бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям чи родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну, як Росія. Назавжди. Шкода, що раніше трохи соромився розмовляти українською. Не хотів плутати слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюся – все українською. А російську, сподіваюся, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам у цивілізованому світі”, – сказав Олександр . Варто згадати, що Горяїнов є володарем рекордної “сухої” серії чемпіонатів України – 943 хвилини без пропущеного м’яча (у сезоні-1998/99). У складі “Металіста” він провів 502 матчі. Він також був у заявці збірної України на Євро-2012.