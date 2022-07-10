Виявляється, не лише в Україні правосуддя поблажливе до високопоставлених корупціонерів. Суд у швейцарському місті Беллінцона виніс своє рішення у справі про корупцію екс-президентів ФІФА та УЄФА Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні. У результаті обох екс-чиновників було виправдано. Розслідування справи розпочалося ще 2015 року. Звинувачення базувалося на тому, що у 2011 році ФІФА виплатив Платіні приблизно 2 мільйони швейцарських франків. Самі чиновники дружно стверджували, що у них існувала усна домовленість щодо цієї виплати і вона стосувалася консультаційної роботи Платіні в період з 1998 до 2002 року.

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів, які будуть наслідки для російського футболу через війну в Україні. Раніше російські клуби відсторонили від єврокубків наступного сезону. Але, за словами Чеферіна, навряд чи вони скоро повернуться на міжнародний рівень. “Ніхто не міг припустити, що вибухне така війна. Коли це почалося, ми всі думали, що це триватиме кілька тижнів. Тому зараз дуже складно передбачати, що буде далі. Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати у єврокубках”, – сказав Чеферін. Після таких санкцій у Росії хочуть попроситися в Азіатську конфедерацію футболу.

За інформацією офіційного сайту “Кривбасу”, нового тренера команди Юрія Вернидуба наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби. Вернидуб з перших днів повномасштабної війни з Росії служить у ЗСУ. За інформацією клубу, наставник служив якраз на криворізькому напрямку руху ворога. “Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю”, – зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

Журналіст Ігор Циганик не готовий сказати, скільки українських клубів припинять існування через війну. “Наразі складно сказати, коли завершиться війна. Нині доводиться чути, що багато клубів просто припинять існувати. Безумовно, ситуація важка, але думаю, що більшість клубів просто підуть на зменшення витрат. Клуби не перестануть існувати, але змінять склад на молодіжний, скоротять видатки. Усі ті, хто любив футбол та вкладав у нього гроші до війни, любитимуть і вкладатимуть в нього і після війни. Але, умовно, якщо вони витрачали 1 мільйон доларів, то тепер витрачатимуть 100 тисяч доларів. Але й так можна грати. Говорити про абсолютне зникнення всіх клубів зараз не можна – просто буде зменшення їхніх амбіцій”, – сказав Циганик.

Колишній захисник “Динамо” та збірної України Юрій Дмитрулін розповів, що у його будинку під Києвом жили окупанти з російської армії. “Камера працювала час від часу: встигала підзарядитись від сонця — вмикалася. На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Швидше за все, це були мародери зі славної російської армії, другої у світі. Було видно, що вони у солдатській російській формі. У будинку не залишилося жодної ковдри. Електроніку, щоправда, не чіпали. Єдине – у сина Нікіти витягли з комп’ютера всю начинку, залишили тільки блок живлення. Забрали пару медалей, які я отримав на державному рівні. Немає також футболок Рівалдо, Тюрама та Вороніна. На ліжках — сліди, купа їжі, залишки пайків…”.

Екс-тренер київського “Динамо” Олександр Хацкевич розповів, що його батьки, які живуть у Білорусі, не вірять йому, коли він розповідає про те, що армія росії намагається знищити Україну. “Не хочу, щоб хтось зіткнувся з ситуацією, коли батьки не вірять дітям. Я надсилав батькам фотографії з Бучі та Гостомеля, але вони попросили припинити, у них інша інформація про цю ситуацію. І зараз ми, коли спілкуємось, теми війни не торкаємося. Кажу їм, що поїхав з Києва, а вони мені: “ну звичайно, вас же бандерівці та неонацисти там бомблять”. Ми більше не говоримо про це. Мене хвилює їхнє здоров’я, а їх – онуки та правнук. Вони хочуть, щоб я повернувся до Білорусі, але я сказав, що паспорт Білорусі не поміняю, але буду жити в Україні”, – сказав Хацкевич.