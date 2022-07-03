“Він продовжує впливати на людей і після своєї смерті”, – у випадку з Дієго Армандо Марадоною ця фраза набула зловісного для цілої групи людей відтінку. В Аргентині завершили розслідування обставин смерті легенди футболу. Визначено 8 підозрюваних із числа лікарів, які займалися лікуванням колишнього футболіста. Повідомляється, що всіх їх судитимуть за статтею “ненавмисне вбивство”. Слідчі дійшли висновку, що медики недбало виконували обов’язки або не виконували їх зовсім, знаючи, що це може призвести до смерті хворого. Марадона помер 25 листопада 2020 від гострої серцево-дихальної кризи.

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. У ньому Україна, як і раніше, посідає 27-ме місце. “Синьо-жовті”, які в червні провели п’ять матчів (Шотландія – 3:1, Уельс – 0:1, Ірландія – 1:0, 1:1, Вірменія – 3:0), мають 1542,79 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-та. Суперники збірної України в Лізі націй посідають у реєстрі такі місця: Шотландія – 45-те (-6), Ірландія – 47-ме (0), Вірменія – 92-ге (0).

Нахабству Росії, в тому числі й у спортивній сфері, можна позаздрити (хоча передусім воно, звісно, обурює): вона вимагає від низки міжнародних спортивних федерацій компенсацію фінансових витрат за відібране право проведення великих спортивних подій. Йдеться не лише про організаційні внески, а й про витрати на будівництво та іміджеві втрати. Поки що до судів справа не дійшла – до міжнародних федерацій направлені лише листи з вимогами. Вже залежно від відповіді “так” чи “ні” прийматиметься рішення про позови. Через загарбницькі дії орків у Росії відібрали право проведення фіналу Ліги чемпіонів-2022 з футболу в Санкт-Петербурзі, чоловічого чемпіонату світу з волейболу-2022, молодіжного та дорослого чемпіонатів світу з хокею-2023.

Сергій Ребров розповів, як громадяни Росії зараз поводяться за кордоном і чи були у нього з ними конфлікти. “Якихось інцидентів уже немає. Хоча одного разу в ліфті я зустрів чоловіка, який вийшов із футболкою з написом “Росія”. Я його запитав, що він хоче цим показати. Він відповів: “Та це просто футболка”. Я сказав, до чого це, коли помирають люди, але він вийшов з ліфта і кудись побіг. Конфліктів як таких немає, але спілкуватися з росіянами в мене бажання теж немає… Зараз ніхто з них не кричить, що вони з Росії, вони ховаються, основна маса тих, що в Еміратах, розуміють, що відбувається”, – розповів Ребров.

Президент львівського “Руху” Григорій Козловський висловив свою думку щодо того, де слід проводити чемпіонат України наступного сезону. “Ми, як футбольна сім’я, маємо бути поруч з нашим військовими. Я думаю, що правильно, аби ми були разом, тримали свій фронт і показували світу, що ми сильна нація і гідні називатися європейцями. Ми маємо це показувати, і кращого способу, ніж зіграти цей чемпіонат в Україні, я не бачу. З іншого боку, у нас є Президент, якому на 3-4 день війни пропонували покинути країну. Але він став лідером нації та показав своїм прикладом, що він тут, в Україні, і буде битись до кінця. І я знаю, що у Президента є думка та побажання, щоб футбол теж був у нашій країні. Якщо лідер нації залишається, то чому ми повинні кудись тікати та грати десь за кордоном?” , – сказав Козловський.

Відомий український тренер Мирон Маркевич заявив, що хоче продовжити кар’єру, але про збірну України вже не думає. “Я не впевнений, що зараз варто міняти тренера. Через одну поразку не потрібно знімати з посади людину, тим більше збірна непогано виглядала. Очолити збірну? Мені не запропонують, це вже зрозуміло. Дасть бог, ще кілька років попрацюю. Сьогодні немає пропозицій, але завтра вони можуть з’явитись. Якщо не з’являться, то нічого страшного, я пропрацював понад 30 років. А у збірній я зараз не бачу сенсу міняти тренера”, – сказав Маркевич.