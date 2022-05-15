Екс-гравець збірної України Євген Левченко висловився напередодні матчу збірної України з гладбахською Боруссією (у ньому наша команда перемогла – 2:1). “Я вважаю, що збірна має грати матчі під час війни. Це те, у чому я 100% упевнений. Команда повинна доводити свою силу без будь-яких поблажок, щоб нас не вважали людьми, які мають отримати путівку в Катар як подарунок. Усі футболісти з цього приводу висловилися – вони хочуть грати і за спортивним принципом завоювати право виступати на чемпіонаті світу. Вважаю, що це правильна позиція. Дуже важливо через футбольну спільноту доносити думку, щоб люди не заплющували очі на те, що відбувається в Україні. Футбол у країні був, є і буде, але яким він буде – інше питання”, – сказав Левченко.

Головний тренер “Аль-Айна” Сергій Ребров поділився своєю думкою щодо того, чи можливий зараз мир в Україні: “Ми цього дуже хочемо. Але як іти на переговори, компроміси, якщо вони захоплюють території чи призначають там якусь свою маріонеткову владу? Усе скінчиться, коли Україна переможе силою. І ми боротимемося до кінця. Відчуваю, що в Європі втомилися від новин про війну, але важливо не зупинятися. Треба домагатися, щоб проти Росії вводили нові санкції, розповідати про ситуацію. На відміну від агресора, ми розуміємо, за що воюємо. Правда на боці українців, тому не час засмучуватися і опускати руки”.

Колишній гравець і тренер “Динамо” Київ Олександр Хацкевич вважає правильними санкції щодо російських та білоруських спортсменів: “Наразі не може бути спорту поза політикою, бо спортсмени дуже публічні люди. І їхня мовчанка під час нинішніх подій – це вид співучасті у них. Росія каже, що спортсмени не повинні страждати, але були випадки, коли, наприклад, спортсмен на змаганнях показує букву Z чи робить рукою фашистський жест. На хокейних матчах у росії показують букву Z, а Росія потім каже, що спорт поза політикою? Правильно, що такі санкції були введені щодо російських та білоруських спортсменів, потрібні ще жорсткіші заходи. Якщо це московська команда, то вона має грати лише в Москві, рязанська — лише в Рязані, тоді спорт буде ще веселішим. Нехай взагалі не виїжджають за межі району”, – сказав він.

Легенда “Динамо”Леонід Буряк звернувся до фанатів у зв’язку з 95-річчям київського клубу: “Хотів би побажати українцям миру та здоров’я. Потрібно цей час перенести мужньо. Співчуваю всім, у чий дім прийшла трагедія. Думаю, що ми зараз переходимо певний Рубікон. Після перемоги Україна буде вже іншою. А як жити далі та як усе відновлювати – це вже наші справи, робота уряду. У мене дуже багато друзів у Москві. Я розумію, що вони нічого поганого не зробили Україні, вони не стріляють, але вони живуть у країні, яка розв’язала війну, і мені нема про що з ними розмовляти. Я просто не беру слухавку. Не розумію, як можна в ХХІ столітті бомбити іншу країну, кажучи при цьому, що ми брати, слов’яни, один народ…Я знаю, що жодне місто та жоден метр землі українські воїни просто так не віддадуть”.

Директор телеканалів “Футбол 1/2/3″Олександр Денисов висловив свою думку щодо того, чи зміниться росія після завершення правління путіна. “На початку війни ми казали, що Путін такий-сякий, він злочинець, але зараз ми бачимо, що питання далеко не лише в Путіні. Питання взагалі в усій Росії. Путін – лише частина, лише верхівка айсбергу. Там далі – ще гірше. Багато людей кажуть, що якби Путін помер, то все стало б добре, але я не впевнений у цьому. Тому що ця російська влада буде захищати те, що вона має при Путіні. І вона буде все це продовжувати. Це зло має померти. Його треба знищити, інакше воно ніколи не зупиниться”, – сказав Денисов.

Півзахисник київського “Динамо” та збірної України Віталій Буяльський поділився враженнями від тренувального процесу у Словенії, де наразі проходить підготовку національна команда. “Вважаю, що з кожним тренуванням конкуренція за місце у складі буде зростати. Кожен із нас мріє потрапити до основи, поїхати в Шотландію й боротися за те, щоб вийти на чемпіонат світу. Зараз важкі часи. У мене всі родичі в Україні, лише дружина з дітьми за кордоном. Дуже за них переживаю, з кожним днем стає дедалі страшніше, що це не закінчується. Перемога точно буде за нами, і все буде Україна. А ми на футбольному полі будемо робити все, що залежить від нас. Без удачі буде важко, але будемо сподіватися на успіх і на те, що Бог нам допоможе”, — сказав Буяльський.