Санкції та заборони продовжують сипатися на Росію звідусіль. УЄФА заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23. Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали “неприйнятними”. Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон. Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи. Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА. “Я впевнений, що усунення російських команд дасть всій Європі та світу ще один дуже важливий сигнал про те, що агресія проти нашої держави обов’язково буде покарана”, – прокоментував ці рішення УЄФА президент УАФ Андрій Павелко. А директор донецького “Шахтаря” Даріо Срна відповів противникам усунення Росії від міжнародних змагань: “Я б їм порадив приїхати до України, з’їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова. Тоді їм все стане зрозуміло”.

Легендарний український футболіст і тренер Олег Блохін висловив свою думку з приводу війни з Росією і заявив, що не збирається залишати Київ: “Не збирався нікуди їхати, я тут народився і ніколи не покину своє місто. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли над тобою летять снаряди, а буквально за 200 метрів палає будинок, то розумієш, що у цьому житті щось відбувається неправильно. Все навколо змінилося дуже серйозно. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Щодо росіян, то деякі з них для мене все ще існують. Але Росія як країна – ні. Ми відродимося – це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю”.

Футболіст збірної України та англійського “Вест Хема” Андрій Ярмоленко розповів про свою допомогу Україні в придбанні зброї та повідомив, що хоче повернутись на Батьківщину після завершення кар’єри. “У мене не було думки, що завдяки моєму сприянню вбивають людей – я не вважаю їх за людей. Солдати, які приходять у чужу країну, куди їх ніхто не кликав, стріляють у мирних людей, ґвалтують жінок при дітях – для мене це нелюди. Якщо я допоможу винищити таких, то я лише за.

Після закінчення кар’єри я планував жити лише в Україні, в Києві. Але якщо сюди раптом прийдуть росіяни і поставлять когось керувати нами, то я ніколи не повернуся, як би боляче не було. У довоєнну ж Україну готовий повернутись жити хоч завтра”, – сказав Андрій.

Колишній голкіпер Шахтаря та національної збірної України Рустам Худжамов жорстко висловився про матерів російських солдатів, які прийшли з війною в Україну. “Ви бачили їхніх жінок? Це свиноматки. Вони під дією алкоголю народжують дітей, які до нас приходять зараз. Вони пишаються ракетами у своїй країні. Я чекав цього, бо вони повні дикуни. Якщо подивитися, як за 200-300 кілометрів від Москви живуть люди – це просто жах. У нас свині найкраще живуть. У мене собака живе краще, ніж люди там”, – сказав Худжамов.

Журналіст Ігор Циганик упевнений в тому, що українським клубам потрібно продавати всіх гравців, які можуть принести гроші та допомогти вижити за нинішніх умов. “Шахтар” намагається продати всіх гравців, за кого можна отримати гроші. Це ж робить “Динамо” та інші. Їм потрібно наповнитись грошима, щоб провести новий сезон. Іншого шляху немає. Є можливість продати та заробити – продавайте. Ми маємо достатньо молодих гравців, є команди U-19. Українських гравців вистачить. Так можна залишитись на плаву, навіть якщо чемпіонат у найближчі місяці не почнеться”, – сказав Циганик.

На відеозасіданні клубів УПЛ було вирішено остаточну таблицю чемпіонату УПЛ 2021/22 рахувати за результатами після 18-ти турів. Це означає, що лідером залишиться “Шахтар”. За таке рішення проголосували всі клуби, включаючи “Динамо”. Нагородження призерів не проводитиметься. Щодо єврокубків нового сезону, то в УЄФА планують подати заявки на “Шахтар”, “Динамо”, “Дніпро-1”, “Зорю” та “Ворсклу”. Доля сезону 2022/23 під питанням і залежить від завершення війни. Зокрема, є варіант, щоб частина клубів, які готові продовжувати виступи, грали в інших чемпіонатах. Орієнтовно 2-3 клуби могли б виступати в чемпіонаті Польщі, ще кілька – у першості Словаччини та інших країнах. Вони змагалися б там не за призові місця та єврокубки, а для підтримання ігрової форми і продовження існування. Але наразі це лише один з варіантів.