“Зоря” – “Динамо” – 1:3

“Думаю, на нас чекає хороша гра, в якій емоції будуть зашкалювати”, – сказав перед матчем Олександр Заваров, для якого, напевно, близькими є обидві команди. Зірковий гравець 80-х років не помилився – якщо взяти за одиницю виміру емоцій число різноколірних карток, показаних арбітром, то вони справді були близькими до того, щоб вихлюпнути через край. О.Заваров не ризикнув визначити переможця поєдинку, а от інша відома особистість вітчизняного футболу – Мирон Маркевич – ще раніше, не вдаючись до свого традиційного “та то таке…”, висловив думку, що “Зорі” не до снаги буде конкурувати з “Динамо” в боротьбі за друге місце. Схоже, Мирон Богданович не помилився…

Кому з учасників матчу найгірше спатиметься вночі? Динамівцю Сидорчуку, якого партнери змушені були виносити з поля під руки, після того як хорватський легіонер “Зорі” Цвек, ледь вийшовши на заміну, від душі “в’їхав” капітану киян в гомілковостопний суглоб? Чи, можливо, луганцю Юрченку? На 54 хв. він чітко реалізував пенальті, а через декілька хвилин, зігравши на підборі, спрямував м’яч у поперечину. Влучи він трішки нижче – і важко сказати, яким був би подальший хід поєдинку. Він, звичайно, зовсім не влаштовував коуча “Динамо” О. Михайличенка: перший тайм і значна частина другого на полі, що після потужної зливи місцями нагадувало добряче просякнутий водою луг, можна сказати, пройшли за сценарієм його vis-a-vis В.Скрипника. Отож наставник столичного клубу змушений був вдатися до замін, які виявилися напрочуд вдалими. Вербіч, Де Пена і Циганков одразу ж додали грі “Динамо” атакувальної спрямованості, й результат не змусив на себе чекати. На 72 хв. Буяльський скористався пасом Вербіча і розрахованим ударом в кут зрівняв рахунок в матчі, а ще через три хвилини Де Пена, вийшовши практично віч-на-віч з голкіпером, вивів “Динамо” вперед. Схожого резерву для підсилення гри у В.Скрипника не знайшлося; активні в першому таймі Громов і Кабаєв якось “здулися”, а після того, як за згадане грубе порушення на Сидорчуку отримав пряму червону картку Цвек, становище господарів стало визначеним. Тобто – безнадійним. “Запечатав” перемогу “Динамо” чітко виконаним штрафним ударом уже в компенсований час Циганков. Крім цього, рудоволосий хавбек киян “показав язика” одразу двом нашим прогнозистам, яких я вже було зібрався вітати із вгаданим результатом…

Турнірна таблиця тепер починає набувати звичного останніми роками вигляду: попереду – “Шахтар”, на поштивій відстані від нього – “Динамо”, а за статус “третьої сили” у вітчизняному футболі (після “почилих у Бозі” “Дніпра” і “Металіста”) “Зорі” ще доведеться посперечатися з “”Десною” і “Олександрією”…

Ігор Дуда