Італія – Україна – 2:1

Перед грою

З нашого боку все було як звично: легенькі нарікання на невеликий час для відновлення після важкого матчу з Англією. Заяви про намір докласти всіх зусиль. Роздуми над тактикою, що її обере тренерський штаб. “Як показала гра проти Англії, нічого неможливого для нас немає. Тож віритимемо”, – таким був головний мотив

А ще наче грифи-стерв’ятники, що кружляють над бойовищем, наші журналісти підраховували, скільки гравців з основи Squadra Azzurra через травми опиняться поза грою. Нарахували не так щоб дуже багато, але й не зовсім мало: К’єза, Пеллегріні, Тоналі, Спінаццола.

Тим часом італійці видали дещо більш оригінальне (якщо так можна назвати елементарне професійне невігластво): популярний тамтешній портал calciomercato.it просвітив своїх читачів, повідомивши, що Італія зіграє проти збірної України, яку очолює… Олександр Петраков. Той самий, який нині вже в ранзі коуча збірної Вірменії регулярно, в притаманному йому стилі, вступає на прес-конференціях у словесну гризню з журналістами. Подумалося: якщо тренерський штаб італійців на чолі з головним allenatore Лучано Спалетті так само ретельно вивчає суперника, як їхні журналісти, то у нашої збірної можуть з’явитися додаткові шанси на пристойний результат…

Гра

“Можуть з’явитися додаткові шанси” зовсім не означає, що вони таки з’являться. Як здалося, італійці таки зробили висновки з гри збірної Англії трьома днями раніше. Якщо британці увесь матч тиснули на нас, даючи зрозуміти, що забиті голи від них не втечуть, хоча можливостей для цього отримали обмаль, то гравці Squadra Azzurra одразу ж заповзялися отримувати реальні дивіденди від своєї ігрової переваги. Це тим легше зробити, коли тобі в міру сил допомагає суперник: на 12 хв. Судаков ні сіло ні впало підсковзнувся буквально на рівному місці й подарував м’яч суперникам у небезпечній близькості від власних воріт. Господарі охоче скористалися цим презентом: різкий удар Фраттезі у ближній кут Бущан нейтралізувати не зміг. Наші приходили до тями доволі довго – якраз настільки, щоб “макаронники”, організувавши кілька атак, досягли успіху вдруге: несподіваний рикошет від когось з українських оборонців призвів до того, що м’яч знову опинився в ногах все того ж капосного Фраттезі, який не забарився скористатися нагодою. 0:2 в середині першого таймі у матчі з командою, яка, серед інших своїх чеснот, знається на тому, як зберегти потрібний рахунок, тим більше в себе вдома. Перспективи українців у цьому поєдинку стали здаватися зовсім гнітючими, проте їм вдалося провести щось схоже на серію атак і навіть забити гол на 41 хв.: серія рикошетів цього разу зіграла на нашу користь, і Ярмоленко, опинившись у потрібному місці, спрямував м’яч у ворота голкіпера ПСЖ Доннаруми. 1:2 і цілий тайм попереду – часу, щоб відновити рівновагу було ніби й достатньо, але стільки ж його було і у італійців, щоб збільшити свою перевагу. Заради справедливості – вони мали для цього більше нагод. Наші ж “розродилися” лише неточним ударом Коноплі головою після навісу Мудрика, а також пострілом того ж Мудрика зі штрафного по міланських горобцях. Загалом, трохи академічний характер гри у другому таймі цілком влаштовував італійців, які й здобули бажані три пункти. А заразом домоглися того, що вирішення питання виходу на Євро-2024 тепер в їхніх руках (якось важкувато уявляється, щоб після двох поспіль пропущених Кубків світу Італія “пролетіла” й повз чемпіонат Європи). Хоча, виходячи з турнірної таблиці, можливі й інші варіанти…

Після гри

Лучано Спалетті: “Ми маємо бути щасливі, тому що не завжди можна унеможливити атакувальні дії суперника. Ми дали Україні лише два шанси в першому таймі та дві контратаки в другому. Не можу поскаржитися – команда зіграла добре”.

Сергій Ребров: “Італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно з першої хвилини. Їм допоміг швидкий гол… Італія грала дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом… Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже важко – багато сил вони віддали в грі з Англією. Хочу ще раз нагадати, з ким ми граємо. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза”.

Леонід Буряк: “Поєдинок з Англією забрав у наших футболістів багато сил. Треба визнати – Італія мала перевагу і перемогла заслужено… Мене здивував їхній пресинг. Вся лінія оборони збірної Італії відмінно впоралася з нашими пасивними атаками… Італія була дуже мобільна і з великим запасом майстерності”.

Коментар на спортивному сайті: “Два голи – “привози” чистої води. Суперник не може – Україна допоможе. Один падає на рівному місці, другий віддає м’яч супернику…”

Георгій Судаков: “Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси з пластиковими шипами, треба було з металевими взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше. Це моя помилка, я це розумію. Хочу вибачитися перед командою, вболівальниками, бо на такому рівні не можна так помилятись”.

Вибачення – це, звісно, добре, але чи не завелика ціна уроку – пропущений гол у дуже важливому матчі? Звичайно, не можна сказати, що в усьому винен цей прикрий випадок – збірна України навряд чи заслуговувала у цій грі навіть нічиєї. І все ж “стріляє” в голову думка: якби не той безглуздий випадок з падінням Судакова – може, таки вдалося б зачепитися за очко? Адже говорила, напевно, мама в дитинстві Георгію: “Жоро, взувайся у чобітки з гумовою підошвою, на вулиці слизько”. Не слухав тоді, напевно, Жора маму. І от що нині з цього вийшло. Це вже не питання турнірної стратегії і вибору тактики на матч – це радше про роль маленьких деталей у великому футболі. Коли ними нехтуєш – маємо те, що маємо…