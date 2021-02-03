Футбол, культура і годинники: на що виділять майже два мільйони гривень з міського бюджету

Ряд рішень про виділення, спрямування та перерахунок коштів прийняли на черговому засіданні виконкому другого лютого. Кошти виділяли на різні потреби та, як зазначали доповідачі, відповідно до рішень сесії Тернопільської міської ради.

Одним із прийнятих рішень, управлінню розвитку спорту та фізичної культури дозволили спрямувати сто дванадцять тисяч гривень для забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль» та мільйон гривень для забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон». Із вказаної суми «Футбольний клуб «Тернопіль» має використати вісімдесят дві тисячі гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями; двадцять шість тисяч п’ятсот гривень – на оплату послуг і три тисячі п’ятсот гривень – на придбання програмної продукції у формі ліцензійних ключів для активації комп’ютерної програми «Система електронного документообігу АСКОД. Комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон» вісімсот тисяч гривень витратить на виплату зарплати з нарахуваннями і двісті тисяч гривень – на догляд за футбольним полем.

Іншим рішенням управлінню культури і мистецтв дозволили спрямувати п’ятсот тисяч гривень на капітальний ремонт покрівлі Будинку культури у селі Вертелка. Комунальному підприємству «Масив» виділили сто тисяч гривень для придбання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, оплату комунальних послуг та на обслуговування спецмайданчика для евакуйованих транспортних засобів, який розташований на вулиці Бережанській.

Також виділили дев’яносто сім тисяч гривень для придбання подарункової продукції – наручних годинників. З метою належного відзначення святкових подій та забезпечення відповідного рівня перебування у Тернополі українських делегацій, у бюджеті передбачили вісімдесят тисяч гривень для оплати послуг за проживання та харчування делегацій і ще вісімдесят дві тисячі шістсот гривень – для придбання подарункової продукції.