Фінал Кубку України нинішнього сезону цілком міг претендувати на статус “безхатченка”: після того, як вирішальний матч відібрали у Тернополя (через, як повідомлялося, неблагополучну епідемічну ситуацію) й передали Львову (там ота ситуація нині виявилася ще гіршою), розглядалося питання про можливість його проведення у Києві.

Все ж, мабуть, було вирішено, що “Динамо” в такому випадку отримає додаткову перевагу над “Ворсклою”, отож, врешті-решт, місцем кубкового фіналу було обрано Харків. “Бомжуватий” цього року Кубок, напевно, таки отримав кінцеве пристановище, і 8 липня на вболівальників, хочеться сподіватися, очікує захоплюючий фінальний поєдинок.

Втім, як стало відомо, без великого футболу (нехай і за українськими мірками) Тернопіль цього літа таки не залишиться – тут проводитиме матчі, що залишилися, ФК “Львів”. Перший з них – уже найближчої п’ятниці, коли суперником “Львова” буде “Ворскла” з вихованцем тернопільського футболу Ігорем Пердутою в складі. Однак потішитись видовищем, крім обмеженого кола офіційних осіб і представників клубів, вдасться хіба що мешканцям будівель поблизу стадіону – заборона на відвідування вболівальниками спортивних арен залишається чинною. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що негативна тенденція і зростання хворих на коронавірус в країні наразі не дозволяє навіть обговорювати можливість відкриття стадіонів для футбольних вболівальників. “Якщо хвороба піде на спад, будуть кращими цифри – тоді можна буде говорити, в тому числі й про вболівальників на трибунах. Зараз тенденція захворювання така, що навіть думки немає про повернення фанів”, – сказав Степанов.

Варто нагадати, що в Італії, Іспанії, Англії чемпіонати теж проходять за порожніх трибун. При цьому організатори матчів виявляють креативність, створюючи на стадіонах за допомогою технічних засобів гул аудиторії й розміщуючи на сидіннях фотозображення відданих вболівальників.

Ігор Дуда