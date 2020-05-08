Несміливо, наче ступаючи на тонкий і непевний лід, намагається повернутися до повноцінного життя загнаний коронавірусом у глибокий сховок футбол.

На 15 (чи 22) травня начебто запланований рестарт німецької Бундесліги – зрозуміло, без глядачів на стадіонах, з цілою купою запобіжних заходів, обов’язковим неодноразовим тестуванням гравців. А також запевненням керівництва, що якщо щось піде не так і підступний (уже не раз доведено) COVID-19 вирішить знову показати свій норов – першість одразу ж буде припинено.

Із оголошенням послаблення карантину робить спроби вийти з вимушеної “сплячки” і український футбол. За оптимістичними прикидками, чемпіонат УПЛ планується поновити 30 травня. Як варіант, пропонується проводити турнір своєрідними “кластерами”: перша шістка команд проводитиме поєдинки у Києві, а друга (наразі орієнтовно) у Львові. Фінал Кубку України наразі запланований на 15 липня у Тернополі, півфінальні матчі мають відбутися 10 липня.

Тим часом голова медичного комітету ФІФА Мішель Д’Хог вважає, що футбольні турніри можуть поновитися не раніше 1 вересня. На його думку, футболісти, які вступають в контакт один з одним під час матчів, порушують правила соціального дистанціювання. “Світ не готовий до футбольних змагань.. Це дуже драматична ситуація, ми не повинні її недооцінювати і маємо бути реалістами…. Футбол може відновитися лише коли стане можливим контакт між гравцями, а найперше, про що зараз говорять – це про те, що контактів треба уникати… Рішення з’явиться тоді, коли буде розроблена адекватна програма вакцинації. Це не питання грошей – це питання життя і смерті”, – заявив він. Втім, поки що припинити змагання до осені вирішили лише Нідерланди, Бельгія, Росія і Франція. Причому голландці прогнозують, що їхнім вболівальникам не варто сподіватися на відвідування матчів і наступного сезону – поки не буде винайдена вакцина проти COVID-19. В деяких з цих країн футбольне керівництво ще й може зіткнутися з судовими позовами з боку клубів, які вважатимуть себе потерпілими від цього рішення.

Коли ж становище нормалізується, на футбольний світ можуть очікувати несподівані зміни. Недаремно, мабуть, кажуть, що нове – це добре забуте старе. Вболівальники зі стажем пам’ятають, як колись чемпіонати СРСР проводилися за схемою “весна-осінь”. Із нашим щирим прагненням у Європу ми перейняли і їхню схему “осінь-весна”. Не взявши до уваги, що у них там у грудні-лютому (за винятком різдвяних канікул) тривають чемпіонати, а у нас настає пауза більш як на два місяці. А тепер віце-президент ФІФА Віктор Монтальяні повідомив, що розглядається варіант проведення футбольного сезону за схемою “весна–осінь”. “Коли закінчиться криза, нам потрібно прийняти негайні рішення щодо того, як реформувати футбол не лише в Європі, але і у всьому світі, щоб поліпшити становище з точки зору дат. І система “весна–осінь” може стати хорошою ідеєю з огляду на те, що чемпіонат світу 2022 року в Катарі буде зіграний в листопаді і грудні”, – зазначив він.

Все ж, виявляється, футбол не є нині найнебезпечнішим видом. На замовлення НОК Італії політехнічний університет Турина провів дослідження з метою визначення виду спорту, найбільш ризикованого з точки зору можливості зараження коронавірусом. Згідно з даними, що базувалися на кількох показниках, таким виявився волейбол. На другому місці – регбі (щиро кажучи, трохи дивно – з позиції контактності цілком могло б претендувати на лідируючу позицію – І.Д.) а на третьому – баскетбол. Водночас, мінімальна ймовірність зараження COVID-19 може виникнути у тих, хто займається художньою гімнастикою і тенісом.

Ігор Дуда