“Динамо” – “Фенербахче” – 0:0

Єврокубковий сезон розпочався для “Динамо” дуже рано через відомі обставини: не дограну до кінця першість УПЛ і, як наслідок, мінімальне відставання від “Шахтаря” в підсумковій таблиці. Саме тому гірники розпочинають виступ в Лізі чемпіонів одразу з групового турніру, а кияни стартують з другого раунду кваліфікації. До групової стадії ще далеченько, але вже в цьому раунді жереб не виявив до команди Луческу прихильності, вибравши в суперники одного з турецьких грандів.

Цікаво буває порівняти те, що говорилося до матчу і після нього. Тим більше – авторитетними в футболі людьми. Зокрема, Мирон Маркевич висловив думку, що кияни мають всі шанси пройти “Фенербахче”. “Коли “Динамо” випали турки, то я одразу сказав, що наші пройдуть далі… Коли гравцям “Фенербахче” дають грати, то вони небезпечні, але якщо діяти щільно, не давати дихати, то це створює для них проблеми. “Динамо” — команда молодша і швидша, ніж “Фенербахче”. Це теж важливо”, – сказав він перед матчем.

Не задля того, щоб спростувати прогноз маститого фахівця, а задля об’єктивності слід сказати, що молодість динамівців не надто прислужилася їм у поєдинку в польському Лодзі. У першому таймі у номінальних гостей було більше нагод повести в рахунку, і наші футболісти мали завдячувати голкіперу Бущану, який діяв практично безпомилково. З боку “Динамо” можна згадати хіба що невдалу спробу Вербіча замкнути простріл Кендзьори з флангу. Другий тайм (вочевидь, після енергійних “вливань” Луческу під час перерви) кияни провели активніше, хоча з моментів запам’яталися хіба що невдала спроба Попова завдати удару головою після навісу Циганкова і розрахований, здавалося б, постріл Бесєдіна в дальній кут, якому все ж не вистачило точності. Циганков, Шапаренко, Вербіч, Буяльський – створювати ніби й було кому, але чогось кожному з них зокрема і команді в цілому забракло.

Мірча Луческу: “Це був наш перший офіційний матч за останні вісім місяців. Проблема полягала в тому, що ми не знали свої можливості на даний момент, тому не наважилися ризикувати в такій ситуації. У цьому поєдинку ми побачили свій потенціал, і у матчі-відповіді все буде в порядку”.

Футбольний агент В’ячеслав Заховайло: “Зіграли дисципліновано, що важливо в таких матчах. Багато боротьби, яка наприкінці перейшла в сумбур. На мою думку, обидві команди не готові на всі 100%. Для тих, хто розуміється, результат був передбачуваний. Інтуїція підказує мені, що “Динамо” буде фаворитом у наступному матчі”.

Вчора у Стамбулі була нагода пересвідчитися, чого варта інтуїція футбольного агента…

“Фенербахче” – “Динамо” – 1:2 (в екстра-таймі)

Забігаючи наперед: інтуїція таки не підвела В.Заховайла і точно підказала йому переможця протистояння. Закриті у розпачі руками обличчя гравців “Фенербахче” після фінального свистка і сльози їхніх уболівальників на трибунах свідчили, що наш футбольний агент знається не лише на нюансах купівлі й продажу футболістів. Хоча питання про фаворита тривалий час залишалося відкритим. Для початку – знову передматчеві “прикидки”:

В’ячеслав Грозний, тренер: “Ми досить хороші у флангових атаках та флангових прострілах. Суперник може не встигати за динамівцями… На сьогоднішній день кияни більш організовані. Виконавці “Фенербахче” технічніші. Рівень індивідуальної швидкісної техніки у них вищий, але це ще треба реалізувати. У мене є внутрішнє передчуття, що у матчі-відповіді ми заб’ємо і зі стандарту, і з гри”.

Після першого тайму була спокуса впіймати відомого коуча на неточному передбаченні перебігу матчу: українці мали вагомі підстави радіти його нульовому підсумку, а про прогнозовані В.Грозним флангові атаки і простріли навіть згадувати не доводилося – не до них, коли постійно відбиваєшся. Щоправда, Вербічу і Циганкову випали нагоди прорватися по центру, однак в кінцевій стадії словенець та українець розпорядилися м’ячем, м’яко кажучи, не дуже зграбно. В той же час атаки господарів несли в собі чималу загрозу воротам Бущана, якому доводилося працювати на повну силу й майже без перепочинку, нерідко виправляючи огріхи своїх оборонців.

Такий перебіг матчу не обіцяв команді Луческу нічого доброго, але вже майже в дебюті другого тайму руку допомоги їй простягнули господарі: хтось із турків вирішив у центрі поля “скосити” Буяльського, за що й залишив поле передчасно. Атакувальний запал футбольних аскерів помітно згас, натомість у динамівців наче відкрилося друге дихання. Як наслідок, на 57 хв. їм вдалася розмашиста атака майже класичним віялом, кульмінацією якої став пас Кендзьори на Буяльського і точний удар останнього. Перевага в рахунку плюс в кількості гравців на полі начебто мала б забезпечити “Динамо” відносно спокійний ендшпіль, але господарі з цим категорично не були згодні. Бущан продовжував творити невеличкі дива у воротах і, нарешті, на 70 хв., коли Забарний на пару з Поповим звалили в карному майданчику еквадорського форварда “Фенербахче” Валенсію, ефектно парирував пенальті у виконанні останнього. Втім, вкластися у основний час таки не вдалося: черговий кутовий біля наших воріт на 89 хв., не зовсім вдалий вихід Бущана – і угорець Салаї (від них доводиться терпіти капості й у футболі…) головою увігнав м’яч у наші ворота. Виникло побоювання, що на крилах успіху турки у складі “Фенера” вкупі з усіма легіонерами матимуть перевагу в екстра-таймі, але натомість “Динамо” наочно продемонструвало, що означає кількісна перевага в додатковий час. Двічі на ударній позиції опинявся Забарний, не скористався чудовим пасом Сидорчука Ванат – таке марнування зручних нагод, згідно з неписаними футбольними правилами, мало обернутися неприємностями. Насправді же на 114 хв. обернулося точним фланговим прострілом (доведеться таки скинути шапку перед В.Грозним) і невідпорним ударом Караваєва. За час, що залишився, доля ще раз випробувала на стійкість Бущана, котрий відбив небезпечний удар у верхній кут…

Перемога вивела “Динамо” в наступний, 3-й раунд кваліфікації, де доведеться зустрітися з австрійським “Штурмом” (2 і 9 серпня). Втім, єврокубкову осінь кияни собі вже забезпечили, адже навіть у випадку невдачі у двобої з австрійцями зіграють у груповому турнірі Ліги Європи.