Просто катастрофічним видався цей єврокубковий тиждень для українських клубів: три поразки у трьох матчах із загальним рахунком 2:12. За таких обставин всього лише мінімальний програш “Динамо” в Берселоні сприймається вже мало не як спортивний подвиг. Останій незугарний мазок в гнітючій картині невдач зробила вчора “Зоря”, яка вдома, тобто в Запоріжжі, поступилася без жодних шансів грецькому АЕКу з українцями Шаховим і Чигринським у складі – 1:4. Судячи з того, що футболісти команди і її наставник Віктор Скрипник губляться в здогадках стосовно причин невдач, тренер не зовсім володіє ситуацією в колективі, а гравці просто втратили віру у власні можливості. Справді, одна справа – програвати з різницею в три голи на виїзді “Лестеру” і зовсім інша – поступатися з таким же гольовим дефіцитом вдома пересічному клубу з Греції…

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Можлива краплинка бальзаму на душу власників українських клубів, які в нинішніх умовах відчувають значні фінансові проблеми і навіть знімаються зі змагань: як повідомляють іспанські ЗМІ, найближчим часом може бути оголошено про банкрутство… “Барселони”. Для того, щоб цього не сталося, клубу необхідно домовитися з гравцями команди з приводу скорочення зарплат на 30%. Можна спрогнозувати, що перемовини легкими не будуть – навіть гравці зі статусом мультимільйонерів не дуже схильні поступатися заробленим непосильною працею (без жодної “кіношної” іронії). Тим більше тим, що чітко обумовлене в їхніх контрактах. Згоди потрібно досягти найближчим часом. Повідомляється, що якщо переговори виявляться безрезультатними, клуб почне процедуру банкрутства в січні.

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Кажуть, природа сама регулює народжуваність, компенсуючи те, що їй бракує. Запримітив, що останніми роками у родинах людей з мого оточення народжуються переважно хлопчики. Як виявилося – враження не зовсім помилкове і не лише моє. Он і у родині півзахисника збірної України і лондонського “Вест Хема” Андрія Ярмоленка сталася радісна подія: після двох хлопчиків, яких він виховує разом з дружиною Іриною, остання нещодавно подарувала йому… правильно, ще одного синочка. Хочеться сподіватися, що Андрієві в майбутньому не доведеться згадувати народну приказку “Гуртом і батька легше бити”. Наразі ж він зазначив, що їм з дружиною не вистачає хіба що крихітки-донечки. Отже, як мовиться, ще не вечір…

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Уругвайський форвард мадридського “Атлетіко” Луїс Суарес віддавна відомий своїми дикувато-екстраординарними витівками. Зокрема, властивістю крадькома… кусати своїх суперників під час гри. Цю його звичку сповна відчув на своїй шкірі (в буквальному розумінні) італієць К’єліні на ЧС-2010. Нещодавно ж Суарес відзначився ще одним новаторством: під час матчу московського “Локомотива” і “Атлетіко” він підбіг до монітора VAR, біля якого саме перебував арбітр, і став підглядати за картинкою з-за спини рефері. Останній за таку недоречну цікавість показав уругвайцю жовту картку…

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Головний тренер “Ференцвароша” Сергій Ребров поділився інформацією про те, як угорський клуб справляється з пандемією коронавірусу. “Ми без масок виходимо лише на тренування. Всі теорії відбуваються в масках, в роздягальні всі в масках. Якщо один гравець заразився і перебував у роздягальні без маски, то велика ймовірність, що він заразив якогось іншого гравця… Ми ввели штрафи в роздягальні. Якщо хтось в роздягальню або на теорію приходить без маски, платить штраф – сто євро. Я попередив про це хлопців, оскільки у нас був досвід з одним із гравців, який зараз перебуває поза командою. Зараз футболісти це зрозуміли і серйозно до цього ставляться”, – сказав Ребров.