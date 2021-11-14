Кажуть, футбол і політика не повинні перетинатися. Можливо, й не повинні б, але куди ж від неї, осоружної, подінешся? УЄФА продовжить практику штучного розведення збірних країн, які мають напружені відносини. Зокрема, Україна у разі проходу до плей-офф відбору ЧС точно не буде зустрічатися з Росією. Також росіяни навіть теоретично не можуть грати проти Косова. Інші гарантовано розведені суперники: Вірменія і Азербайджан, Гібралтар та Іспанія, Косово і Боснія, Косово і Сербія. Попереду залишилося два тури європейського відбору, який визначить 10 володарів прямої путівки на чемпіонат світу і 10 учасників плей-офф. Жеребкування цієї стадії заплановане на 26 листопада. Доля збірної України визначиться 16 листопада, коли наша команда зіграє останній матч групового етапу на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Навіть перемоги в ній може виявитися недосить – фіни, здолавши вчора на виїзді боснійців (3:1), тепер є господарями власної долі. Якщо вони переможуть в останньому турі зовсім не вмотивованих французів (за певних обставин може вистачити і нічиєї), то посядуть друге місце у групі. Справа за малим – перемогти наразі чинних чемпіонів світу і переможців Ліги націй…

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Лідер збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чому віддав на благодійність усі гроші, які заробив за виступ на Євро-2020: “Перед чемпіонатом Європи мене переслідували травми, тож я ходив до церкви, просив у Бога, казав сам собі, що віддам усі гроші, зароблені на Євро, на благодійність. Сказав про це й публічно журналістам. Напевно, дехто скаже, що такі речі треба робити тихо, щоб про це ніхто не знав. Інші кажуть, що це потрібно робити публічно,аби подавати приклад іншим спортсменам, щоб займалися благодійністю. Тому я публічно передав документи на обладнання, яке вже закуплено та буде встановлено у лікарні. Читаю в інтернеті, як уболівальники пишуть, що футболісти заробляють багато грошей, але нікому не допомагають, думають лише про себе – як їздити на дорогих авто чи ходити в ресторани. Можу запевнити, що майже всі футболісти збірної допомагають, але хтось робить це тихо, хтось привселюдно. Я хотів показати, що всі ми люди і повинні один одному допомагати”.

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Екс-захисник італійського клубу “Фрозіноне” Василь Прийма прокоментував призначення Андрія Шевченка головним тренером “Дженоа”: “Насамперед приємно, що український фахівець отримав пропозицію очолити клуб із топ-європейського чемпіонату. Впевнений, що в Шевченка у “Дженоа” все вийде, хоча він не має досвіду роботи на клубному рівні. Однак сподіваюся, що зі своїми італійськими помічниками він швидко адаптується до нового виклику. Тим паче, що Шевченко має в Італії величезну популярність. Важливо те, що він працюватиме у футбольному місті, де є одразу дві елітні команди: “Сампдорія” та “Дженоа”. Незважаючи на те, що останніми роками більше на видноті “Сампдорія”, однак у “Дженоа” вболівальників не менше. У мене була можливість переконатися, що там дуже вимогливі тіффозі, які розуміються на футболі. Хочеться вірити, що вони швидко порозуміються з Шевченком”. До слова: за даними видання Calcio e finanza, екс-наставник збірної України зароблятиме в Італії 2 млн євро на рік “чистими

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Президент УАФ Андрій Павелко розповів про те, що рішення щодо подальшої долі наставника збірної України Олександра Петракова буде прийняте на на виконкомі асоціації після завершення відбору до ЧС-2022. “Після матчу з Боснією у нас відбудеться виконком, на якому підбиватимемо підсумки відбору на ЧС-2022. У Петракова у збірній України ситуація непроста, бо старт відбору на чемпіонат світу був провалений. Це сталося за колишнього тренерського штабу і не можна говорити, що це відповідальність Петракова. Але ми нікого не звинувачуємо, бо штаб Андрія Шевченка виконав хорошу роботу та дійшов до чвертьфіналу Євро. Шкода, звичайно, що у Києві втратили важливі очки у матчах з Казахстаном та Фінляндією, і цих очок може в кінцевому підсумку не вистачити”, – сказав А. Павелко. В передчутті вирішальної гри з боснійцями ця заява глави українського футболу прозвучала не надто обнадійливо…