Перед початком чергового чемпіонату УПЛ, який стартував учора, передбачалося, що стартовий тур “Шахтар”, можливо пропустить. Це сталося б у разі виходу “гірників” у фінал Ліги Європи. Міланський “Інтер” звільнив команду Л.Каштру від такого перенапруження і сам зустрівся у фінальному поєдинку з “Севільєю”.

У футболі, як і в інших спортивних змаганнях, образно кажучи, сила силу ламає. Кількома днями раніше тренер “Інтера” А.Конте повністю переграв коуча “Шахтаря”. А у вирішальному матчі зазнав тактичної поразки від свого іспанського vis-a-vis Х. Лопетегі, який, як можна було спостерігати, має дещо дивну як для його віку й статусу звичку в моменти хвилювання чи то кусати, чи гризти нігті. Це, однак, не завадило йому спланувати і провести гру таким чином, що сильні сторони “Інтера”, що так яскраво проявилися у матчі проти “Шахтаря”, виявилися майже повністю нейтралізованими. Особливо це було помітно під завісу гри, коли nerazzurri довелося думати, як відігратися. Цього зробити не вдалося – 3:2 на користь “Севільї”, і кубок Ліги Європи (в який нічого не наллєш – так він зроблений) вже в шостий (!) раз їде в місто на південь Іспанії.

В цьому матчі виявилася як зла іронія футболу, так і його милостивість. Грізний форвард “Інтера” Лукаку забивав у всіх попередніх поєдинках турніру. Забив він і “Севільї”, відкривши рахунок з пенальті. А за 15 хв. до закінчення гри, опинившись біля власних воріт, невдало підставив ногу, від якої м’яч зрикошетив просто у верхній кут. Футбольна доля наче позловтішалася з фактурного бельгійця. А удару по воротах “Інтера” завдав оборонець “Севільї” Карлос, котрий у попередніх матчах відзначався тим, що регулярно “привозив” пенальті у власні ворота.

А “Шахтар” тим часом відвів душу в стартовому поєдинку 30-го чемпіонату України проти “Колоса”. Не реалізувавши два пенальті, “гірники” все ж зуміли довести, що нищівна поразка від “Інтера” не вивела їх з ладу настільки, щоб створити проблеми в УПЛ – 3:1. Більший інтерес викликала перша офіційна гра “Динамо” під керівництвом М.Луческу. Румунський наставник доволі експансивно поводив себе на тренерській лаві (точніше – біля неї, оскільки увесь матч провів стоячи), давав вказівки підопічним і висловлював невдоволення їхніми промахами. Для останнього причин не бракувало: раз за разом марнував зручні нагоди Супряга, подеколи бракувало взаєморозуміння в середній ланці та в захисті. Втім, перший матч – це лише перший матч, до того ж рівень суперника – донецько-київського “Олімпіка” – був недостатнім для якихось грунтовних висновків про готовність “Динамо” і, відповідно, якість роботи нового тренера. Кияни без проблем довели свою перевагу (4:1) і тепер чекають на матч Суперкубку України з “Шахтарем” (25 серпня). В світлі всіх останніх подій подія обіцяє бути непересічною з точки зору інтрига на полі й за його межами.

Ігор Дуда