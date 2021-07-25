Зараз в центрі уваги – літня Олімпіада, в якій футбол є лише одним з багатьох видів. Проте це не означає, що події в світі “короля спорту” відійшли на задній плані. Про деякі з них – у цьому огляді.

В чутки стосовно майбутнього Кріштіану Роналду внесла ясність його громадянська дружина, топ-модель Джорджина Родрігес. Вона повідомила, в якому клубі наступного сезону гратиме капітан збірної Португалії. За її словами, футболіст залишиться в “Ювентусі”. Раніше повідомлялося, що в послугах Роналду зацікавлені “Манчестер Юнайтед”, португальський “Спортинг”, вихованцем якого є Роналду, “Рома”, а сам форвард хотів би повернутися до табору манкуніканців. Контракт Роналду з “Ювентусом” діє до літа 2022 року. Він виступає в складі туринського клубу з 2018 року, куди перейшов з мадридського “Реала” за €117 млн. Роналду став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів а також здобув “Золоту бутсу” Євро-2020. Джорджина Родрігес є матір’ю його четвертої дитини Кріштіану Роналду Матео. З футболістом вони мешкають разом вже близько п’яти років.

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“Сверблячка” реформ не дає спокою ФІФА. На юнацькому турнірі в Нідерландах були протестовані революційні зміни в футбольних правилах. Серед головних нововведень – гра у 2 тайми по 30 хвилин (враховується лише чистий час – секундомір зупиняється, якщо м’яч виходить з гри) і необмежена кількість замін. Окрім них, на турнірі тестувалися такі можливі зміни до правил: 1) введення м’яча з ауту проводиться ударом ногою; 2) гравець може сам з собою розігрувати штрафні удари, аути та удари від воріт; 3) гравець йде з поля на 5 хвилин при отриманні жовтої картки (при отриманні червоної – залишає поле до кінця гри). Чи приживуться пропоновані нововведення? ФІФА наразі не поспішає з висновками.

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Недаремно кілька днів тому полтавська “Ворскла” не надто тішилася нічиїй 2:2 у виїзному матчі кваліфікації до Ліги Конференцій з фінським клубом – удома доведеться починати все спочатку, адже відтепер забиті на чужому полі голи за нічийного рахунку значення не мають. Отже, якщо вдома полтавчани зіграють 0:0 або 1:1, то доведеться грати екстра-тайм а той випробовувати нерви у післяматчевій лотереї з 11-метровими ударами. УЄФА офіційно прийняв рішення уже з цього сезону відмінити правило виїзного гола в матчах play off єврокубків. Воно діяло з 1965 р. і, згідно з ним, в двобої з двох матчів за рівного рахунку перевагу отримувала команда, яка забила більше голів на виїзді. Можливо, до цієї реформи долучився COVID-19, адже за обмеженої кількості глядачів на трибунах або ж їх повної відсутності фактор власного і чужого поля вже не настільки суттєвий.

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Український захисник “Зеніта” Ярослав Ракіцький, як виявилося, не планує жити в Санкт-Петербурзі після завершення кар’єри, а хоче повернутися в Україну. “Керівництво “Зеніта” обіцяло мені продовження контракту. Але конкретної розмови не було. Відіграю цей сезон і прийму рішення щодо свого майбутнього вже в кінці. Є команди, які хочуть мене бачити. Так, мені тут дуже подобається. Залишитися в Пітері після кар’єри? Ні. Я українець, у мене все українське. Погода на моїй батьківщині вже точно приємніша, ніж у Пітері. У Києві вона більш стабільна. Буду грати до 35 років. Потім піду на тренерські курси. Хочу залишитися у футболі”, – розповів футболіст. Ракіцький перейшов у “Зеніт” в 2019-му році. Його контракт з російським клубом закінчується влітку 2022 року.

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Колишній хавбек київського “Динамо” Олександр Алієв, відомий пристрастю до регулярного порушення режиму та всіляких скандальних витівок, розповів про період своєї кар’єри, коли він 4 роки (!) не вживав спиртного: “Не приховую – я був закодований. Спасибі Ігорю Суркісу – він поставив мені ультиматум: або “Динамо”, або алкоголь. Я закодувався, приніс йому довідку. Суркіс в черговий раз повірив мені. Я почувався тоді значно краще. Після матчів, коли всі гуляли, пили, я міг посидіти в якомусь клубі й пити лише кока-колу. І чудово почувати себе наступного дня. В той час у мене добре складалася кар’єра – як в “Динамо”, так і в “Локомотиві”. Про те, що настало після тої благословенної пори, О.Алієв розповідає менш охоче…