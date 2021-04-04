Хто такий Джанлуїджі Буффон? Питання може здатися дивним. Багаторічний страж воріт “Ювентуса” і збірної Італії. Рекордсмен за кількістю матчів у Серії А і за кількістю хвилин в цьому турнірі без пропущених голів. Офіцер ордена “За заслуги перед італійською республікою”. Щасливий батько трьох синів (щоправда, не всі від однієї жінки). А ще, мабуть, ревний католик, який святкує сьогодні римо-католицький Великдень. Втім, цього року свято для Джанлуїджі, можливо, трохи затьмарене неприємною історією: дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії дискваліфікував його на один матч за… богохульне висловлювання під час матчу Серії А проти “Парми”. Що саме з категорії Porca madonna видав синьйор Буффон невідомо, але, очевидно, щось досить голосне й не надто милозвучне – раніше не доводилося чути, щоб футбольна федерація карала когось за богохульство. Джанлуїджі може втішатися, що живе не в епоху Середньовіччя, а отже долю співвітчизника Джордано Бруно розділити йому не доведеться – його не спалять, а лише дискваліфікували на один матч…

Приємні, здавалося б, знаки визнання і презенти можуть мати й дещо несподіваний підтекст. І у того, кому вони призначені, не завжди може виявитися достатньо почуття гумору, щоб просто взяти і посміятися разом з усіма. Форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду отримав пам’ятний подарунок від президента туринського клубу Андреа Аньєлі. Той вручив 36-річному португальцю футболку з написом G.O.A.T. (абревіатура від Greatest of All Time, що означає “Найвидатніший [гравець] усіх часів”). Ніби й приємно, і тішить око і вухо, але прихований surprise полягає в тому, що англійською Goat означає…”козел”, і Кріштіану надто довго грав за “Манчестер Юнайтед”, щоб не знати цього слова. Втім, хочеться сподіватися, що з почуттям гумору в нього все ОК. Цікаво, а що було б, якби у нас комусь вручили схожий подарунок з написом, що означав би, приміром, “Мудрий. Успішний. Далекоглядний. Активний. Корисний”? І – так само, в скороченому варіанті: М.У.Д.А.К. Як відреагував би щасливий володар призу?

Справи у “Миная” в УПЛ йдуть зовсім не блискуче, про що свідчить нещодавнє звільнення з посади головного тренера Василя Кобіна. Не надто допомагає і підписаний в зимове міжсезоння скандально-харизматичний Артем Мілевський. А тепер до суто футбольних проблем додалися й інші. РНБО запровадила санкції щодо головних 10 контрабандистів країни. В їхнє число якимось вітром занесло і президента ФК “Минай” Валерія Пересоляка. Санкції передбачають блокування активів і майна Пересоляка, до переліку яких входить і футбольний клуб. В. Пересоляк є засновником ТОВ “Західна біопаливна група”, основна сфера діяльності якої – виробництво продукції з деревини. Отож, вболівальникам клубу залишається, мабуть, постукати по дереву, щоб їхній клуб не став жертвою “розборок” між владою і бізнесом…

Екс-гравець “Динамо” і національної збірної Тарас Михалик розповів, як слідкував за подіями в Україні, коли виступав за московський “Локомотив” з 2013 до 2019 р.. “Коли ще був Майдан, я часто міг включати про це у себе на планшеті прямий ефір. Партнери запитували, що я там включаю. А я говорив, що мені цікаво, що відбувається в моїй країні. Коли ж вже почалася війна, то траплялися випадки, коли цікавилися, що і як. Російське телебачення говорило одне, а хлопці запитували в мене, як все відбувається насправді… Були моменти, коли вже “накипіло” і хотів навіть розірвати контракт, оскільки були затримки з оплатою, але мені казали: “Ну, що ти можеш змінити? Заспокойся і дограй до кінця контракту”, – поділився своїми спогадами Т.Михалик.

Виявляється, приємна для іміджу міста та шанувальників футболу в ньому подія може створити додаткові проблеми для місцевої команди. Завтра, 5 квітня тернопільська “Нива” повинна приймати “Гірник-Спорт”, однак прийматиме його не на головному стадіоні міста. Згідно з деякими джерелами, дирекція стадіону відмовила команді в проведенні цього матчу. Причина, в принципі, вагома: наступного тижня тут збираються розпочати підготовку газону до півфіналу Кубку України між “Агробізнесом” з Волочиська і київським “Динамо”, який має відбутися 21 квітня. Останні домашні поєдинки осінньої частини сезону “Нива” проводила у Вишнівці, але тамтешнє поле наразі не відповідає вимогам. Все йде до того, що тернопільській команді доведеться виступати в ролі прохача і шукати пристановище в одній із сусідніх областей…