Португалія – Україна – 0:0

Доволі “квасний” вираз облич головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша і його асистента Жоао Пінту після фінального свистка красномовно свідчив про те, що не на такий результат матчу вони розраховували. Не такого підсумку чекали і наші прогнозисти, як і, напевно, практично всі українські вболівальники, хоча, звичайно, сприйняли його з іншими емоціями, ніж португальський дует.

Що й казати, подія справді неординарна: вдруге в своїй історії команда України не поступилася у виїзному офіційному поєдинку елітній європейській збірній. Досі таке вдалося 20 років тому в грі з французами на Stade de France, яка теж завершилася нульовою нічиєю. Тоді, пригадується, нинішній наставник нашої “націоналки” міг навіть принести своїй команді перемогу, але, вийшовши віч-на-віч з голкіпером Бартезом, вирішив трохи “по-фраєрськи” пробити йому поміж ніг і змарнував зручну нагоду. Щось подібне сталося і в звітній грі, коли під її завісу Мораєс з кількох метрів запустив над воротами м’яч, невдало відбитий португальським голкіпером Патрісіу після удару Коноплянки. Якби новоспеченому українцеві вдалося забити, обличчя португальських тренерів, думається, мали б не просто “квасний”, а похоронний вираз.

Кожен успіх (а нічия в Португалії – для нас таки успіх), як і кожна невдача, в кінцевому підсумку мають своє ім’я і прізвище. Вдалий результат поєдинку в Лісабоні став можливим передусім завдяки Андрію П’ятову. Голкіпер сповна віддячив А.Шевченку за довіру, вдало діючи на виходах під час численних навісів, відбивши в першому таймі два підступні постріли К.Роналду, а в другому – здійснивши просто шикарний сейв після ефектного удару А.Сілви. З усіх сил намагалися допомогти своєму стражеві воріт наші захисники, в ролі який протягом тривалих відрізків гри доводилося побувати практично всім гравцям. Робили вони це самовіддано, іноді діючи за правилом “Бий своїх, щоб чужі боялися” (Миколенко в одному з епізодів ненавмисно запустив мяч у Караваєва з такою силою, що відправив свого партнера у глибокий knock down). Той же Миколенко наприкінці матчу таки, здавалося, зачепив ногою в штрафному майданчику Соузу, однак французький арбітр Тюрпен порушення не вгледів, і ніхто з помічників йому послужливо не підказав. На думку ж А. Шевченка, Миколенко і Матвієнко відіграли в захисті просто ідеально.

«Український автобус завадив здобути перемогу”, – невесело констатував заголовок відомого місцевого спортивного видання A Bola. Що ж, про якусь особливу футбольну естетику з нашого боку в цій грі не йшлося – на першому місці, безумовно, стояв результат. І команда добивалася його доступними для неї в даний момент засобами. Вочевидь, вони виявилися ефективними – принаймні в другому таймі К.Роналду якось “здувся”, заробивши лише один відносно небезпечний штрафний удар і один раз “залізши” в офсайд. І здійснити свій звичний ритуальний стрибок із розведенням рук видатному голеадорові в цьому матчі так і не вдалося. Так, тиск на наші ворота був, однак відшукати додаткові резерви, щоб зламати отой такий нелюбий португальським медійникам український “автобус”, господарям не вдалося. Тому – читайте перше речення звіту.

Тепер у понеділок, 25 березня, на збірну України чекає виїзний поєдинок проти несподіваного лідера групи (аномалія стартового туру?) – Люксембургу, який в першому матчі здобув вольову перемогу над Литвою – 2:1.

Ігор Дуда