Світовий футбол щосили намагається довести коронавірусу, що якийсь вискочка з пробірки (чи результат кулінарного екстриму) не повинен диктувати волю “королю спорту”, “спорту № 1”, “літній релігії чоловіків” і ще як там називають “копаний м’яч”.

Клята вірусна зараза вперто не хоче поступатися – то тут , то там у різних куточках Європи серед гравців виявляють захворювання. Але… лише у нас на Україні не тільки росте калина при долині, як співає Ірина Федишин, а й… виявилося одразу 26 хворих на COVID-19 у ФК “Карпати”, через що змагання у другій шістці одразу стали “зібганими”…

Такими ж непевними наразі виглядають і перспективи догравання Ліги Чемпіонів. Темпераментним стамбульським вболівальникам цьогорічного її фіналу в себе не побачити – за інформацією видання Sport Bild, УЄФА вибрав Лісабон як місто, де повинні бути дограні всі матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Як повідомляється, з огляду на різну ситуацію з коронавірусом в різних країнах, в УЄФА на даний момент не розглядають можливість завершення єврокубкового сезону в звичному форматі “вдома – на виїзді” з переїздами між країнами – безпечніше дограти в одному місті. При цьому було взято до уваги, що в Португалії найкраща ситуація з коронавірусом, а клубів цієї країни не залишилося в Лізі чемпіонів. Очікується, що до кінця червня УЄФА надасть офіційну інформацію.

Та нехай там у Лізі чемпіонів як знають – хоч “божеволіють”, хоч… Нам уже давненько (ще від 1999 р, від сумної пам’яті півфіналу “Динамо” – “Баварія”) немає до неї діла. Нам – своє робить. Зокрема, визначити, хто ж разом з “Шахтарем” (який потрапляє в турнір автоматично) зможе несміливо пошкрябати у двері головного євротурніру. Щиро кажучи, уявити “Зорю”, “Десну” чи й “Динамо” в іпостасі учасника групового турніру Ліги чемпіонів якось срашнувато – матчі, приміром, з “Баварією”, ПСЖ чи “Манчестер Сіті” можуть закінчитися з ну, дуже вже непристойними рахунками…

І все ж, інтрига в цьому питанні в УПЛ зберігається. У звітному турі “Зоря” в Запоріжжі без надзусиль довела свою перевагу над “Колосом” (1:0). У Києві “Десна” намагалася достойно протистояти “Шахтареві” й хоч не уникнула помилок, викликаних, можливо, острахом перед завідомо сильнішим суперником, виглядала в заключні хвилини гри чи не краще за “Динамо” у зустрічі з тим же “Шахтарем”, скоротила під завісу відставання в рахунку до мінімуму – 2:3. А якби в доданий час спортивне щастя усміхнулося Фаворову, то чернігівці могли б досягти почесної нічиєї завдяки вольовому comeback. Олександру Рябоконю слід віддати належне – йому вдалося “виліпити” команду з непоганим тактичним вишколом, яка поступово позбувається страху перед авторитетами. А, може, й має намір стати одним з них…

Зовсім інакше склалася недільна гра між “Динамо” і “Олександрією”. В першому таймі підопічні В.Шарана, загалом, не давали господарям домінувати над собою, а рахунок 2:1 став результатом змагання з виконання пенальті – всі три голи були забиті з 11-метрових. Причому киянину Буяльському пощастило: він і не забив з позначки, і навіть не добив у звичному розумінні після “сейву” Паньків, а якось заштурхав м’яч у ворота. Другий пенальті взявся виконувати вже Русин і зробив це значно впевненіше. У гостей впевнено реалізував “вищу міру” Гречишкін. Хтозна, як би склалися події в другій половині, якби не раннє вилучення в складі олександрійців. Воно одразу фактично зруйнувало їхню гру. Динамівці відчули себе впевненіше і без особливої натуги ( а в останні 15 хв. – часто граючи “пішки”) завдяки голам Миколенка, Де Пени і ще раз Буяльського довели матч до переконливої перемоги – 5:1. Зовсім незайві три очки здобуто, але питання щодо якості гри “Динамо” залишаються…

Ігор Дуда