Сьогодні збірна України у товариському матчі зустрінеться у Дніпрі з командою Нігерії, яку називають не просто орлами, а суперорлами.

Статус суперника ніби й досить високий – як не як, бронзовий призер останнього Кубку Африки, однак манера гри до наших наступних супостатів у відборі до Євро-2020 – литовців, португальців і сербів має приблизно таке ж відношення, як африканський носорог до сербського оленя чи португальського іберійського вовка. Та нічого не вдієш – усі європейські збірні, за словами, А. Шевченка, давно запланували зустрічі з суперниками з континенту; українці ж, як звично, довго “шкрябалися” і тепер змушені задовольнятися екзотичною африканською командою. Це ніби й непогано: Нігерія – бронзовий призер останнього Кубку Африки, а перелік клубів, за які виступають її гравці (“Удінезе”, “Евертон”, “Бордо”, “Торіно”, “Лестер”, “Вільяреал”,”Галатасарай”) викликає повагу і, мабуть, переважає закордонне представництво українців. За 27 – річну історію збірної України з представниками африканського континенту їй доводилося зустрічатися не так вже й часто – досі 6 разів. Причому всього один цей матч був офіційним – в груповому турнірі Кубку світу 2006 р. команда України не без труднощів здолала Туніс після доволі “лівого” пенальті, виконаного нинішнім наставником збірної Андрієм Шевченком. Чи додасть спаринг у Дніпрі настрою збірній України перед вирішальними поєдинками кваліфікації до Євро-2020? Цього разу вирішив взяти передматчеві прогнози на гру Україна – Нігерія лише в знайомих студентів – представників африканського континенту. Ось їхні пророцтва:

Майкл, студент – медик з Гани – 1:2

Бадру, студент з Єгипту – 0:1

Лукас, студент з Кенії – 1:1

Кіт (Keeth), студент ТАНГу із Зімбабве – 0:2

Пітер, студент з Нігерії – 1:3

Резюме: “Африка пробуджується”, – таким лозунгом ще радянської пори можна охарактеризувати настрої представників “чорного континенту”. Їхня самооцінка справді зростає – настільки, щоб майже одностайно пророкувати перемогу над далеко не останньою європейською збірною на її полі. Напевно, в цьому винні й ми самі…

Ігор Дуда