Коронавірус, схоже, не збирається відступати і має намір ще порозважатися на території під назвою Україна (вона, природно, цікавить нас найбільше).

А чому б і ні, якщо народ в ній товариський, любить колективні гульбища, а на усілякі застереження і навіть заборони в масі своїй чхати хотів (щоб не вжити слово, що означає значно брудніший фізіологічний акт). Все це має властивість, даруйте, “скурвлювати” навіть тих людей, які ще недавно сумлінно дотримувалися усіх приписів. Моя сусідка, яка раніше ходила лише в надягнутій за всіма правилами масці, вже, бачу, виблискує усмішкою на всі вставлені зуби…

А до чого тут, скажете, футбол? Та все до того ж, що стосується свідомості і відповідальності. Точніше – їхньої відсутності. Матч півфіналу Кубку України “Минай” – “Динамо” в закарпатському селищі, як і належало, пройшов без глядачів на трибунах. Це, однак, не завадило прихильникам місцевої команди, яка несподівано “пролізла” аж у півфінальну стадію (усмішки-гримаси кубкового жеребу), зібратися за огорожею – щільним рядом, без отих дурнуватих масок, що так заважають… Не буде дивно, якщо отой самий карантин (адаптивний, з оновленим підходом) влада буде продовжувати ще й ще – в марній надії, що народ стане відповідальнішим і свідомішим. А він не хоче, бо він цілком гідний своєї влади. Як і вона – його. Зачароване коло, з якого не виберешся…

Щодо самої гри, яка пройшла за тотальної переваги послабленого складу “Динамо”, то її долю вирішили два голи датського легіонера киян Дуелунда. Вічно травмований “вікінг” продемонстрував уміння діяти на вістрі атаки (за це його, мабуть, і привезли до Києва). Інше іноземне придбання – іспанець Соль – вирізнявся хіба що екстравагантною зачіскою і навіть на тлі “ніякого” (в силу різних причин) “Миная” виявив свою повну ігрову неспроможність і змусив ще раз згадати не дуже тихим словом селекційну службу “Динамо”.

Загалом, це був матч футбольних гіганта і карлика (за всієї відносності порівняння нинішнього “Динамо” з гігантом). “Минай”, як відомо, є одним з претендентів на вихід в УПЛ. Судячи з кубкового матчу, підсилення на неї очікує вельми солідне…

Сьогодні ж значно західніше від майже найбільш західного українського Миная Виконком УЄФА прийняв офіційне рішення про догравання єврокубків поточного сезону. Серед найсуттєвіших моментів: 1) прийнято рішення про догравання поточного сезону єврокубків у серпні; 2) жеребкування матчів, що залишилися, відбудеться 10 липня; 3) догравання єврокубків зі стадії 1/4 фіналу пройде в скороченому форматі, з одного матчу. 4) фінальний турнір 8-ми клубів в Лізі чемпіонів прийме португальський Лісабон, а фінальний турнір 8-ми клубів в Лізі Європи – Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен; 5) фінальний матч ЛЄ відбудеться 21 серпня в Кельні, а ЛЧ – 23 серпня в Лісабоні; 6)кваліфікація ЛЧ і ЛЄ наступного сезону буде складатися з одного матчу, а не двох. Господар визначатиметься за жеребом. Лише в четвертих раундах єврокубків відбудеться по 2 матчі.

А тим часом в Англії придумали незвичайний спосіб для повернення фанатів на трибуни стадіонів в умовах пандемії COVID-19. Через карантин всі матчі будуть проходити без глядачів, у тому числі і поєдинки АПЛ. Але англійська футбольна влада думає над можливістю використання спеціальних стерилізаційних тунелів, завдяки яким любителі футболу зможуть проходити швидку дезінфекцію безпосередньо перед матчами. Подібні пристрої вже використовують на деяких підприємствах. Рестарт АПЛ намічений на 17 червня.

Ігор Дуда