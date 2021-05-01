Президент “Реалу” і один з головних ідеологів Суперліги, котрій так і не судилося народитися, Флорентіно Перес не відмовляється від своїх планів, хоча й визнає, що їх доведеться “поставити на паузу”. “Ми продовжуємо працювати над Суперлігою. Зараз проєкт просто на паузі…Я дуже засмучений і розчарований такою реакцією на Суперлігу… Складається враження, ніби ми когось вбили. Ми що, справді когось вбили? Ми ж просто хочемо врятувати футбол… Можливо, ми не дуже добре розтлумачили всі деталі проєкту. Але ж нам просто не дали часу все пояснити”, – бідкається Ф.Перес. Тим часом в Суперлізі формально залишилися “Реал” і “Барселона”. Можливо, не дивно, що іспанські гранди хочуть продемонструвати найбільшу стійкість і відданість ідеї Суперліги, адже обоє мали отримати на $60 млн. більше, ніж решта її учасників.

Таке можливе лише за нинішньої пандемічної ситуації. У вищій лізі чемпіонату Колумбії відбувся дуже дивний матч. Один з клубів зміг заявити на гру лише… сім футболістів, двоє з яких були голкіперами. У команді спалахнув коронавірус, але прохання про перенесення матчу було відхилене. Тому коли семеро гравців вийшли на матч, одному з воротарів довелося грати в центрі захисту. Цікаво, що команда зуміла 57 хвилин зберігати свої ворота “сухими”. Коли ж рахунок уже був 0:3, на 80-й хвилині зустріч була припинена через те, що один з гравців “урізаної” команди отримав травму, а згідно з правилами ФІФА, команда з шістьма гравцями у складі не могла продовжувати матч. Після гри в твітері команди з’явився пост: “Ми програли, але виграємо битву з COVID-19. Пишаємося вами”.

Перемога в чемпіонаті України 2020/21 дала змогу “Динамо” отримати пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021/22. “Біло-сині” стали першою командою не з топ-5 чемпіонатів, що вийшла в груповий раунд. Раніше забронювали собі місця в турнірі “Атлетіко”, “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Сіті” та “Баварія”. Президент “Динамо” Ігор Суркіс повідомив, як будуть відзначені футболісти команди за цей результат. “Команда отримає те, що прописано в контракті кожного футболіста. Чи можна за преміальні купити квартиру або машину? Є різні квартири і різні машини. Думаю, можна придбати однокімнатну квартиру або хорошу машину. Чи хорошу машину і однокімнатну квартиру – залежно від того, в якому районі”.

Про Сергія Реброва-футболіста і тренера відомо достатньо багато. Про Реброва-ловеласа – значно менше. Тепер цю прогалину частково спробувала заповнити відома співачка Ані Лорак. Вона раптом вирішила ощасливити громадськість розповіддю про свій роман з колишнім форвардом “Динамо”, “Тоттенхема”. “Фенербахче”, “Вест Хема”, “Рубіна” і збірної України. “Я познайомилася з футболістом Сергієм Ребровим у Лондоні – повідомила А.Лорак і розвинула цю тему, – коли мужчина одержимий, то він завжди добивається того, що хоче. Однак роль дівчини для побачень мене не цікавила”. Зі сказаного можна зрозуміти, що одержимість в даному випадку не допомогла Реброву. Але як же бути з отим “завжди добивається того, що хоче”?

“Одержимість” (якщо вірити Ані Лорак) Сергія Реброва все ж не сягнула такого рівня, щоб принести йому неприємності такого розміру, які загрожують нині значно більш “зірковому” (і, можливо, одержимому) Кріштіану Роналду. Відома Модель Кетрін Майорга вимагає від нього компенсацію за… згвалтування. Ще восени 2018 р. вона заявила, що Роналду згвалтував її в червні 2009 р. в Лас-Вегасі (цікаво: 9 років вона визначала, що це було насправді?). Тоді ж вона уклала угоду про нерозголошення з юристами португальця, за що отримала $ 375 тис. Тепер же модельна діва раптом захотіла аж 56 млн. фунтів за “біль і страждання в минулому, тепер і в майбутньому”. Чому її фізичні та душевні муки так посилилися з плином часу – наразі невідомо. Однак відомо, що вона змусила поліцію поновити справу 12-річної давнини…