Скидається на те, що тривале панування на футбольному троні зіркового дуету Мессі -Роналду добігає кінця. УЄФА оголосила трійку кращих футболістів останнього сезону, які поборються за нагороду найкращому гравцеві. Її буде вручено під час церемонії жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 26 серпня. Ні аргентинця, ні португальця у ній цього разу не виявилося. Немає там ще одного топ-гравця останніх років – форварда “ПСЖ” Мбаппе, який не дуже вдало виступив у Лізі чемпіонів і на Євро-2020. В результаті трійку претендентів сформували відразу два футболісти “Челсі”, який переміг у останній Лізі чемпіонів: француз Канте та італієць Жоржиньйо. Останній, до того ж, ще й став чемпіоном Європи в складі збірної Італії. Обоє забивають нечасто і вирізняються на футбольному полі іншим: Канте незамінний як опорний півзахисник, який зв’язує оборону і напад, а Жоржиньойо веде гру команди, забезпечуючи нападників “Челсі” точними пасами. У трійці знайшлося місце і півзахиснику “Манчестер Сіті” бельгійцеві Де Брюйне, однак він пропустив багато матчів матчів через травми, і, швидше за все, побореться за нагороду суто символічно. Фахівці вважають, що на 99% кращим гравцем стане хтось із пари Канте і Жоржиньйо.

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Відомий у минулому футболіст київського «Динамо» Стефан Решко поділився думкою про становище збірної України у відбірковій групі до ЧС-2022. “Коли зіграли внічию на виїзді з Францією, я подумав: нормально. Але потім, коли вдома двічі розійшлися миром з Фінляндією і Казахстаном, недорахувавшись чотирьох очок, я засмутився. Це дуже багато. Втрачати очки в тих матчах було неприпустимо. Спробуй їх тепер візьми на виїзді… Ось і виходить, що участь збірної України у фінальній стадії чемпіонату світу під великим питанням. Шевченко в цьому плані не впорався”, – сказав Решко. Після трьох зіграних внічию матчів в активі збірної України – 3 очки. Наша команда поки розташовується на другій сходинці турнірної таблиці. Вона, в кінцневому підсумку, теж дасть змогу позмагатися за путівку в Катар, але її ще треба посісти. Наразі ж створені “паперєдніком” завали належить розгрібати в.о. головного тренера Олександру Петракову.

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Один з кращих гравців минулого сезону за сумою виконаних ТТД Олексій Гуцуляк (на думку деяких фахівців, він уже “дозрів” для збірної) перейшов з “Десни” у “Дніпро-1” і у матчі останнього туру проти “Руху” вийшов у складі нової команди. Доводилося чути, перехід цей стався в тому числі й через недотримання чернігівським клубом контрактних умов. Це, зрештою, не новина: у нас чимало установ, фірм, організацій, порталів з романтичними назвами (в тому числі й річок) норовлять надурити клієнтів, службовців чи позаштатних співробітників з оплатою. Хочеться сподіватися, що в новій “річковій” команді Гуцуляку пощастить більше, і що його подальший футбольний шлях проляже у котрийсь з вітчизняних грандів (цікаво вимовляти це слово після недавніх 0:3 “Динамо” від “Інтера”) або ж у пристойний клуб у одному з топ-чемпіонатів.

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Пригадується, коли жінок стали залучати до арбітражу футбольних матчів, доводилося чути думку, що це, мовляв, змусить футболістів стримувати свої емоції й не вихлюпувати їх, в тому числі й у звуковому ряді огидних тюркських матюків. Як-не-як, поряд з ними – дама, нехай і в спортивних шортах і з дратівливим свистком у зубах… Тепер зрозуміло, що всі ці добрі сподівання так і залишаться лише добрими сподіваннями. У матчі “Десна” – “Дніпро-1” хавбек гостей Олександр Пихальонок за розмови з арбітром Катериною Монзуль отримав жовту картку, однак на цьому не заспокоївся і буквально за мить сказав судді, судячи з артикуляції губ, щось ну, дуже “підбадьорливе”. За що й побачив перед собою картку яскравішого кольору. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення дискваліфікувати Піхальонка на два матчі. Коментарі в соцмережах, як буває в таких випадках, різні за тональністю: від “А что такого? “иди борщ вари” сказал” – до “Оце так “покарання”!? Мінімум треба було відсторонити дикуна до кінця року, з вагомим штрафом.Так УАФ лише заоохочує гравців на образи суддів і матюки”.