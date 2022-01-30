Футбол – це не лише радість для мільйонів людей. Є в ньому, на жаль, місце і для трагедій. Вісім людей загинули і близько 50 дістали поранення внаслідок тисняви ​​біля футбольного стадіону в столиці Камеруну Яунде перед матчем 1/8 фіналу Кубка африканських націй. Натовп намагався пройти через південний вхід, щоб подивитися, як команда країни-господара турніру грає з Коморськими островами. Хоча місткість стадіону в 60 тисяч осіб була обмежена в зв’язку з коронавірусом, 60-% межа підвищується до 80%, коли грає збірна Камеруну. Якщо порівняти з кількістю жертв на стадіоні “Хілсборо” в англійському Шеффіфлді в 1989 р (96), московських “Лужниках” у 1982 р. (66), на “Ейзелі” в Брюсселі у 1985 (39), то цього разу загиблих менше, хоча їхнім родичам навряд чи легше від усвідомлення цього…

Сучасний футбол не назвеш надміру шляхетним (хоча глядачі вітають оплесками повернення з ауту м’яч команді, гравець якої вибив його, щоб була можливість надати допомогу травмованому супернику), тому випадок, що стався в Італії під час матчу між “Міланом” і “Спецією”(1:2) видається справді надзвичайним. На останніх хвилинах гри головний арбітр Марко Серра припустився помилки: не зарахував гол півзахисника rossoneri Мессіаса, свиснувши перед ударом хавбека та призначивши штрафний на користь міланців, незважаючи на те, що м’яч залишався у них. Далі сталося оте зовсім несподіване: Серра тяжко переживав свою помилку і не зміг стримати сліз. Суддя вибачився перед футболістами “Мілана”, група гравців якого на чолі зі Златаном Ібрагімовичем та Анте Ребічем втішала і підтримала совісливого арбітра…

Наставник молдовського “Шерифа” Юрій Вернидуб розповів про те, яких українських футболістів мріяв би побачити у своїй команді. “Шапаренко – номер один, кого я б узяв. Сильний футболіст, підійшов би до тієї схеми, за якою ми граємо. Дуже хотів би, але знаю, що ніколи його в “Шерифі” не буде. Ще Ілля Забарний. У такому віці хлопець показує дуже зрілий футбол. Є помилки, але він прогресує. Ще б узяв Миколенка. Віталій – класний футболіст (вже точно не візьме – Миколенко “приживається” у “Евертоні” – І.Д.). Я просто хочу, щоб у нього все вийшло. Сподіваюся, у них усіх все вийде, вони – майбутнє України”, – сказав Ю. Вернидуб.

Президент “Динамо” Ігор Суркіс вважає, що Суперкубок України варто проводити у новому форматі, як це робить Іспанія. Нещодавно там за трофей боролися чотири команди. “Суперкубок уже набрид усім. Його вже переносили, знаходили якісь дати… Зробіть такий турнір, як Іспанія. Візьміть, скажімо, чотири команди: “Динамо”, “Шахтар”, “Зоря” і, наприклад, “Металіст”, якщо вийде. ” Ще є Дніпро-1″ . Чотири команди поїхали б до Тернополя і там зіграли два півфінали, як Іспанія зараз провела. Це цікаво, щось нове. Працюйте над цим”, – безособово звернувся І. Суркіс, мабуть, до нелюбої йому та його брату УАФ.

Колишній гравець київського “Динамо” Артем Мілевський повідомив, що виступить за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу. “Я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: “Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи”. Саме тому я радий повідомити, що тепер я – амбасадор Федерації міні-футболу України! Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м’яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, що відбудеться у червні в Кошице (Словаччина)”, – написав 37-річний екс-футболіст у своєму інстаграмі. Мілевський зіграв за національну збірну України з футболу 50 матчів, забив 8 голів.