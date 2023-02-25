Фура знесла відбійник і злетіла з траси: карколомне ДТП на Тернопільщині. ФОТО

На Тернопільщині, у селі Кровинка колишнього Теребовлянського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють у патрульній поліції, там зіткнулися і легковий автомобіль. Після цього вантажівка пробила відбійник і частково з’їхала з траси, а легковик розвернуло і він виїхав на узбіччя. На жаль, є потерпілі.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на цій ділянці дороги частково ускладнений. На місці працюють патрульні та слідчий з ДТП.

Зазначимо, що на цій ділянці дороги ДТП не рідкість. Все через ігнорування водіями дорожніх знаків та перевищення швидкості.