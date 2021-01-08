У ДТП, яка трапилася на Різдво о пів на першу дня за на Підволочиській трасі, немає вини патрульних – вони в той момент оформляли іншу автопригоду.

Про це виданню Терміново повідомила речниця патрульної поліції Тернопільської області Катерина Басалига.

За її словами, біля Романового села великовантажний транспортний засіб з‘їхав у кювет, тому патрульні і були на місці пригоди.

“07.01.2021 року о 12.25 год. на автодорозі М-12, 169 км+800м. водій 1989 р.н., керуючи автомобілем НYUNDАІ АССЕNТ, не впорався з керуванням, допустив з’їзд на зустрічне узбіччя, в результаті чого відбулося зіткнення із службовим автомобілем «MITSUBISHI OUTLANDER» н.з. 114564 (на синьому фоні), який стояв на узбіччі з включеними маячками синього кольору, оформляючи ДТП. Внаслідок удару службовий автомобіль опинився на проїжджій частині, де в нього в’їхав автомобіль VOLVO FH 12.420, з напівпричепом МАЗ, під керуванням водія ,1966 р.н.”, – повідомили в патрульній поліції.

Унаслідок ДТП потерпілих немає, автомобілі отримати механічні пошкодження.