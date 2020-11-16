Тонни зерна розсипалися посеред дороги на Чортківщині. У селі Ягільниця перекинулася вантажівка.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько обіду на Тернопільщині 16 листопада. На місце пригоди виїжджали працівники поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля перевищив швидкість на схилі, а повертаючи, не впорався з керуванням, і як результат – фура перекинулася. Вона була завантажена зерном. Увесь урожай опинився на проїжджій частині.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.