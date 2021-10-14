Фура і два “Мерседеси” зіткнулися на Тернопільщині. ФОТО

Три автомобілі не розминулися на Чортківщині. Аварія трапилася 12 жовтня близько 10:00 в селі Ягільниця.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій вантажівки Volvo з причіпом не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і вже там зіткнувся з Mercedes-Benz Vito та Mercedes-Benz B 180. В результаті удару, мікроавтобус перекинувся.

До лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями у відділення інтенсивної терапії бригада швидкої доправила водійку з Mercedes-Benz Vito, 1994 року народження.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.