На сьогоднішній день на сайті онлайн-казино Паріматч одним з найпопулярніших видів бонусів є фріспіни. Список акцій, де гравцям букмекер пропонує безкоштовні спіни постійно розширюється. Це є одна з головних переваг гемблінг-майданчика. Завдяки проведенню подібних акцій, інтернет-казино забезпечує постійний приплив нових гравців.

З огляду на привабливість таких бонусів, варто більш детально розібратися в тому, що такі фріспіни і в рамках яких акцій вони можуть бути отримані користувачами. Такий вид бездепозитного бонусу, як фріспіни https://qroom.com.ua/frispiny-parimatch/ букмекерська контора Паріматч Україна використовує для заохочення своїх клієнтів

Фріспіни на перші п’ять депозитів

Гравці інтернет-казино Паріматч можуть отримати безкоштовні спіни в онлайн-слотах на перші п’ять депозитів:

25 фріспінів на перший депозит для гри в Carnaval Forever;

45 фріспінів для гри в Fruitbat Crazy;

55 фріспінів для гри в Viking’s Golds Gold;

75 фріспінів для гри в Gemmed;

100 фріспінів для гри в The Golden Owl of Athena.

Бездепозитні фріспіни і фріспіни за поповнення ігрового рахунку

В інтернет-казино Паріматч користувачі можуть отримати безкоштовні спини, просто пройшовши процедуру реєстрації. Це дозволяє почати грати в слоти без поповнення ігрового рахунку. Крім того, такі бонуси не потрібно відігравати для отримання можливості виведення коштів, що робить їх по-справжньому бажаними серед гравців.

Також фріспіни надаються гравцям за поповнення ігрового рахунку. За перші п’ять депозитів сумарно можна буде отримати до 300 безкоштовних спінив для гри в різних онлайн-слотах на офіційному сайті гемблінг-майданчика.

Будь-які безкоштовні обертання, отримані після поповнення ігрового рахунку, необхідно відіграти по відносно простому вейджер х15. У багатьох інших казино виставляються вимоги до відіграшу х30 і більше.

Важливо: всі діючі в інтернет-казино акції, безкоштовні спіни, промокоди, доступні лише для зареєстрованих гравців, які досягли на момент реєстрації повнолітнього віку і при дотриманні з їх боку правил гри в казино.

Наскільки часто казино Паріматч проводить акції з роздачею безкоштовних спинив?

Щотижня в казино проводяться спеціальні акції, що дозволяють отримати фріспіни за поповнення ігрового рахунку. Так, наприклад, щопонеділка проводиться «3D Monday», участь у якій дає змогу отримати 20 безкоштовних спінів для гри в тривимірних слотах.

Для участі в цій акції потрібно бути зареєстрованим користувачем інтернет-казино, поповнити ігровий рахунок мінімум на 10 доларів, а також ввести спеціальний промокод.

Офіційний сайт повної версії Парі Матч https://shostka.info/shostkanews/yakyj-vyd-sportu-najpopulyarnishyj-v-ukrayini/ надає українським гравцям вільний доступ до ставок на спорт. Щочетверга проводиться акція «Free Spins Day». Гравці можуть отримати 30 безкоштовних спінів при поповненні рахунку мінімум на 20 доларів.

В рамках акційної пропозиції Lucky Friday, яке пропонується щоп’ятниці, можна отримати 20 безкоштовних спінів для гри в слоті Sin City Nights за умови поповнення ігрового рахунку мінімум на 30 доларів.

Слоти для використання безкоштовних фріспінов

Безкоштовні спини, що пропонуються гравцям інтернет-казино Паріматч, доступні в слотах, які беруть участь в конкретній акції. Таким чином, використовувати аукціонні безкоштовні обертання в будь-яких слотах невийде.

Нерідко користувачі, поповнюючи ігровий рахунок, не знають про те, що в поточний момент на сайті казино проводиться акція, що дозволяє отримати безкоштовні спіни за депозит. В даному випадку не варто хвилюватися про втрачені можливості.

Система самостійно в автоматичному режимі нарахує належні гравцеві бонуси за умови того, що сума поповнення буде дорівнювати або буде більше необхідної мінімальної суми депозиту для прийняття участі в акції.

Для уточнення того, які спіни беруть участь в акціях, слід просто зайти в розділ інтернет-казино «календар бонусів», де надана вся інформація про діючі і плановані акції. Тут же можна знайти докладну таблицю з допущеними до акції і до відіграшу виграних коштів ігрових автоматів.

Окремо важливо відзначити, що отримувати бонусні безкоштовні спіни, а також використовувати їх в слотах, які беруть участь в конкретній акції, можна не тільки через десктопну версію сайту казино, але і через офіційний додаток Паріматч і мобільну версію веб-ресурсу цієї ігрової платформи.