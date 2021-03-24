Сьогодні збірна України стартує у кваліфікації до ЧС-2022, який відбудеться (футбольний світ теж стає з ніг на голову?) в листопаді-грудні наступного року в Катарі.

Суперник – з розряду тих, з яким у темну пору краще не зустрічатися. Навіть у романтичному Сен-Дені, що в 9 кілометрах на північ від Парижа, під звуки акордеону і мелодійного шансону. Адже відзначив головний тренер нашої команди Андрій Шевченко, що Франція – дуже складний суперник і – не найкращий для початку. Але волею жеребу і календаря нашій збірній протистоятимуть саме “галльські півні” – чинні чемпіони світу. Ті самі, які восени в товариському матчі зовсім не по-товариському “дзьобнули” нас по самолюбству – 1:7.

Навряд чи відтоді підопічні Дідьє Дешама стали слабшими. Чи наша збірна стала сильнішою, сказати важко – нагоди пересвідчитися у цьому просто не було. Так само важко зрозуміти деякі кадрові рішення А. Шевченка (ігнорування досить ефективного в даний час Буяльського, деяких гравців “Зорі” та “Десни”). Що ж, йому, як мовиться, видніше. І за результат, в першу чергу, відповідає теж він. Хоча… чомусь думається, що президент УАФ Андрій Павелко не питатиме надто суворо зі свого тезки та ще й, на додачу, кума. Кумівство – воно в нас священна традиція. І – велика рушійна сила.

Як би там не було, можлива невдача в сьогоднішньому поєдинку не буде для нашої команди фатальною – це не болючі 0:3 в листопаді 2013 в тому ж Парижі, що не дали змоги команді Михайла Фоменка потрапити на ЧС-2014 у Бразилії. Все ще можна буде виправити, хоча це не означає, що Франції неодмінно треба програти – навіть на її безлюдному стадіоні.

Як оцінюють шанси команди А.Шевченка тернопільські шанувальники футболу? Ось їхні прогнози на матч Франція – Україна:

Андрій Дзюбановський, підприємець – 2:0

Микола Рудик, експедитор – 3:0

Денис Лучка, заст.редактора “Нової тернопільської газети” – 2:1

Михайло Зубик, журналіст – 2:0

Ірина, економіст – 4:0

Леонід, любитель шахів – 3:1

Резюме: жовтневий cauchemar з 1:7 не очікується. Але все одно не дуже весело…