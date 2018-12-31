Фрагменти футбольного 2018-го

31/12/2018 Розмір тексту:

Пам’ятних подій у футбольному році, що минає, кожен уболівальник може нарахувати чимало. Спробую виокремити ті з них, які, на мою суб’єктивну думку, є найважливішими. Як у позитивному, так і негативному аспекті. Отже:

1. Перемога збірної України у групі B1 Ліги націй

Якщо не рахувати провальну останню гру зі словаками, яка не мала турнірного значення, команда Андрія Шевченка загалом достойно виступила у рівній і доволі непростій групі. Окрім права виступати через 2 роки в наступній Лізі націй серед елітних команд континенту, наша збірна забезпечила собі й запасний варіант потрапляння на Євро-2020. У випадку невдачі в кваліфікації, в березні 2020 р. збірна України, як переможець групи в лізі В Ліги націй, зустрінеться у півфінальному (а якщо переможе – то і в фінальному) матчі з кимось із своєї ліги за додаткову путівку на Євро-2020.

2. “Слава Україні!” від Домагоя Віди і Огнєна Вукоєвича на чемпіонаті світу в Росії

Колишні гравці київського “Динамо” передали привіт українським уболівальникам після переможного чвертьфінального поєдинку проти Росії. “Слава Україні! Це перемога за Динамо та за Україну!”, – крикнули в камеру хорвати в роздягальні сочинського стадіону “Фішт” відразу після матчу з росіянами. Господарям турніру це вельми не сподобалося, і вони не забарилися зняти галас про “політичний підтекст” цієї акції і налаштувати проти обох хорватів ФІФА. Попри це все (чи, можливо, саме через це), вчинок екс-динамівців викликав схвалення і підтримку в Україні, а президент ФФУ Андрій Павелко на знак солідарності з ними одягнув на засідання Верховної Ради футболку збірної Хорватії.

3. Перехід Андрія Ярмоленка у “Вест Хем”

Не нагрівши місця у “Боруссії” з Дортмунда, лідер збірної України подався підкорювати футбольний Альбіон. У складі лондонських “молотобійців” справи у нього (як і у всієї команди) спочатку йшли не дуже, однак згодом Андрій потроху освоївся, почав дедалі частіше з’являтися в основному складі й забивати у своєму фірмовому стилі. Аж тут раптом – важка травма ахілового сухожилля і наступна операція, через що правий вінгер “Вест Хема” надовго вибув з ладу. Прикро – як з точки зору утвердження Андрія в англійському футболі, так і з позиції інтересів збірної України, якій уже в березні належить стартувати у кваліфікації до Євро-2020. І одразу ж – матчем зі збірною Португалії, в яком у Ярмоленко зовсім не був би зайвим.

4. Публікація записів телефонних розмов організаторів договірних матчів

Про те, що наш футбол просто загруз у багнюці “договорняків”, говориться уже давно. Найбільше така практика поширена у першій та другій лігах, і нещодавно оприлюднені розшифровки розмов арбітрів (конкретно – Віктора Арановського) та інших організаторів матчів з “фіксованим” результатом це підтверджують. Правоохоронцями зібрана доказова база щодо організаторів і учасників 5 злочинних груп. Футбольні шахраї виробили і свій професійний жаргон. Приміром, апетитне слово “котлета” означає протиправну грошову винагороду; “три билета” – 3000 грн.,; “асики” – асистенти арбітра матчу; “работать” – допомагати одній з команд; “точка” – пенальті.

5. Конфлікт Юрія Вернидуба і Пауло Фонсеки

В одвічне протистояння на полі та поза ним “Динамо” і “Шахтаря” енергійно втрутилася “Зоря”. Після багатого на конфліктні ситуації матчу 11 туру “Шахтар” – “Зоря” головні тренери команд не потиснули руки один одному. Не поскупилися наставники і на соковиті взаємні “компліменти”. За це обох коучів було оштрафовано на 5000 грн. Запальний Ю. Вернидуб знайшов що сказати і на адресу “ахметовських” каналів “Футбол-1” і “Футбол-2”, порівнявши їх з “рупором Гітлера” – доктором Гебельсом: “Ну, про що можна говорити?! Вони всіх брудом обливають. У них лише одні найкращі та найсвятіші”.

Ігор Дуда