Недаремно, мабуть, футбольна громадськість так опиралася проведенню Кубку світу-2022 в Катарі. І недаремно тамтешні шейхи, щоб заручитися підтримкою тодішнього президента ФІФА Йозефа Блаттера, доводилося чути, добряче позолотили руку йому й ще кільком високопоставленим чиновникам організації (корупція не є привілеєм однієї лише України).

По-перше, доведеться ламати увесь європейський клубний сезон, адже турнір в Катарі пройде в листопаді-грудні. По-друге, тамтешній клімат, може, й сприятливий для… ящірок і верблюдів, ну, і звичайно, для звиклих до нього автохтонів, але аж ніяк – для європейців. Отож футбольному керівництву Катару довелося дати запевнення, що стадіони будуть обладнані усіма можливими технічними пристосуваннями, щоб підтримувати температуру повітря в межах 25 градусів.

Наразі ж випробування кліматом Близького Сходу проходять учасники чергового чемпіонату світу з легкої атлетики, що проходить у столиці Катару – місті Доха. І якщо на стадіонах згубний вплив клімату ще, напевно, можна якось нейтралізувати, то учасникам змагань з марафону і спортивної ходьби справді не позаздриш. Попри те, що старти відбуваються пізно ввечері, температура повітря все одно перевищує 30 градусів, а на додачу ще й супроводжується високою вологістю. Після фінішу змагань зі спортивної ходьби на 50 км погано стало українському спортсмену Мар’яну Закальницькому. Він фінішував 9-им, однак відразу ж після фінішу впав цілком знесилений на землю. Українцеві знадобилася термінова допомога медиків і самостійно залишити трасу він не зміг – його відвезли на інвалідному візку.

Це вже не перший випадок на ЧС-2019, коли спортсменам стає недобре і на майбутнє керівництву міжнародних спортивних організацій, асоціацій та федерацій слід серйозно замислитися над тим, чи варто на догоду суто географічному принципу розвитку спорту і його пропаганди змушувати атлетів проходити через справжні тортури. Адже заняття спортом зароджувалися передусім як засіб зміцнення здоров’я, а тепер, глянувши на фото українського спортсмена після фінішу, залишається радіти, що він взагалі залишився живий…

Ігор Дуда