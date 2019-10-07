Мабуть, таки спущуся зараз поверхом нижче, запрошу до себе додому сусідку – приємну й інтелігентну пенсіонерку, колишню вчительку – й покажу їй оце фото з трьома вельми впізнаваними особами. Покажу не просто так, а, можна сказати, з умислом.

Вона, щира прихильниця Петра Порошенка і всіх його звершень вкупі з томосом, активно агітувала за нього всіх інших сусідів, а коли я висловив свою несхвальну думку про нього і його політику, то… перестала розмовляти зі мною. Аж коли минули обидва тури президентських виборів і стало зрозуміло, що відтепер значну частину часу в Петра Олексійовича займатимуть ходіння по кабінетах слідчих або ж пояснення, чому він не з’явився на виклик, моя мила пенсіонерка трохи змінила гнів на милість і тепер між нами встановилося щось на кшталт “холодного миру”…

Якщо до П.Порошенка у сусідки було (і, напевно, є досі), можна сказати, пієтетне ставлення, то до білявки, яка вмостилася на інвалідному візку й досить бадьоро посміхається – зовсім навпаки. Саме прізвище “Гонтарєва” ще недавно викликало у неї (та й і в багатьох інших) лише лайливі (наскільки дозволяла уже згадана інтелігентність вчительки) характеристики. В її свідомості постать одіозної екс-голови Нацбанку стійко асоціювалася з усіма можливими зловживаннями у банківській сфері й уже точно ніяк не поєднувалася з сяючим образом постачальника томосу, безвізу а також оповідача казок про кришталево чистий власний бізнес і таких же бездоганно моральних “любих друзів”. Масла у вогонь підливали й пересуди про особливості зовнішності п. Гонтарєвої, яка, попри “здорове” ім’я (Валерія латинською – здорова, міцна) виглядала в очах багатьох як носій вельми поганих побутових звичок. І навіть заступницю, Катерину Рожкову, мовляв, підібрала собі до пари…

Нині пані Гонтарєва перебуває на лікуванні в лондонській клініці після вуличної автопригоди (за її версією – зумисного наїзду), підраховує збитки від спаленого будинку-маєтку під Києвом (а її думку – зумисний підпал, хоча слідство не виключає й версією зацікавленості самої В. Гонтарєвою в тому, щоб усе “пішло з димом” – легше буде просити притулку у Великобританії). А ще веде запеклу заочну полеміку з Ігорем Коломойським. І ось тут перед пересічним і не обтяженим знанням підводних течій в середовищі української політично-бізнесової еліти обивателем постає дилема: кому з двох опонентів вірити? Про В. Гонтарєву мова була вище, а от один з українських олігархів, руйнівник футбольного “Дніпра” (ще один мінус в очах шанувальників гри) і, сказати б, не Ален Делон зовні, теж не тішиться щирою всенародною любов’ю за свої банківські оборудки (хоча і віддають йому належне за те, що зараза “ЛуганДону” не поширилася на Дніпропетровську область). То на чийому ж боці правда і як її встановити звичайній людині?

Візит П. Порошенка до клініки в Лондоні – суто по-людськи зрозумілий і навіть гуманний вчинок, але, не виключено, з огляду на достатню нинішню політичну токсичність екс-гаранта, може обернутися для його вірної банкірші (напевно, так – згідно з новим правописом) зайвими ускладненнями. Втім../ нехай там, нагорі, розбираються самі…

Я ж таки, напевно, запрошу свою інтелігентну сусідку й покажу їй оце фото, на якому її кумир і ще недавно мало не ненависна особа раді зустрічі.

Цікаво буде побачити її реакцію. Сподіваюся, стан “холодного миру” між нами не зміниться в гірший бік…

Ігор Дуда