Днями представник України погодив та підписав так звану «Формулу Штайнмайєра». Вона передбачає проведення виборів на окупованих територіях України, легітимність яких мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ.

У результаті Донецька та Луганська області отримають особливий статус, а місцеві бандоформування – статус місцевої влади з гарантією фінансування та утримання за рахунок коштів Держбюджету України.

Таке рішення викликало хвилю обурення по всій Україні. Люди масово виходять на протести та висловлюють своє незадоволення. Так, Під час екстреного засідання 12 позачергової сесії Тернопільської обласної ради депутати прийняли звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким також висловили своє заперечення «Формули Штайнмайєра». На думку голови Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, хвиля акцій протесту має сколихнути владу та нагадати їй, що інтереси нації – понад усе. Про це свободівець заявив у прямому ефірі одного із місцевих телеканалів.

– Ми бачимо, що практично всі обласні ради України збираються на позачергові засідання, аби відреагувати на анонсовану і озвучену президентом Зеленським так звану «Формулу Штайнмайєра». Думаю, що ще кілька днів і все місцеве самоврядування, всі громади скажуть свою позицію. Тернопільська обласна рада, у тому числі й ми, фракція ВО «Свобода», звісно, категорично засуджуємо самі думки про те, щоб запроваджувати так звану «Формулу Штайнмайєра». Розуміємо, що це формула Путіна, бо побачили миттєву реакцію Москви, яка першою її оприлюднила. На жаль, не наша влада, а ворог оприлюднив ці документи. Окрім того, ми бачимо реакцію бізнес-партнерів Кремля в Європі – Франції та Німеччини, які в Нормандському форматі примирюють Україну, що вони теж схвалюють цей план. Це – капітуляція, зрада національних інтересів, топтання пам’яті загиблих в російсько-українській війні тисяч українців, які зі зброєю в руках захищали нашу землю протягом п’яти останніх років. Тепер, виявляється ми маємо добровільно віддати її сепаратистам, провести там вибори. Злочинці, терористи мають надягнути депутатські значки і будуть визнані місцевою легітимною владою, – зазначив Олег Сиротюк.

За словами свободівця, новообраній владі варто нарешті вийти зі стану ейфорії від високих рейтингів.

– «Формула Штайнмайєра», яку нам пропонує теперішня влада, неприпустима. Вони ні з ким не радилися, до суспільства не апелювали, просто озвучили те, що думають і, зрозуміло, отримали на це природню реакцію. Люди вийшли під органи влади по всій Україні з протестами, пікетами, вимогами. На жаль, але ми спостерігаємо те саме, що було за часів Януковича – влада не слухає свій народ. Фракція ВО «Свобода» пропонувала свій варіант тексту на сесії облради, його узгодили та проголосували. Ці вимоги зараз надсилають до Києва. Якщо центральна влада не буде реагувати, то думаю, що суспільство та усі патріотично налаштовані громадські організації будуть спроможні достукатися, аби новообрана влада не жила в ейфорії великих відсотків рейтингів, а зважала на національні інтереси. Ми сподіваємося, що хвиля рішень органів місцевої влади сколихне та змусить замислитися ініціаторів цих процесів. Ще ніхто не скасовував право нації на свій самозахист. Це – право українців, які воювали і продовжують воювати за свою землю, реагувати на дії, які вони вважають неконституційними. Через кілька днів ми побачимо, що вся Україна на це відреагує, – додав Олег Сиротюк.

Також очільник тернопільської «Свободи» наголосив на небезпечності «Формули Штайнмайєра». За його словами, вона призведе до краху унітарної держави.

– «Формулі Штайнмайєра» аплодують Луганськ, Донецьк, Москва, Франція, Німеччина і теперішня центральна влада, яка думає, що їхня мета – узаконити сепаратистські рухи та особливий статус Донбасу. Небезпека – у тому, що це виступає своєрідним символом – коли ти хочеш окремого ставлення у нашій державі, то візьми зброю в руки, почни вбивати українських громадян, а потім вимагай до себе цього особливого ставлення. Ми розуміємо, що передумови для таких сепаратистських рухів є не лише на сході нашої держави. Це питання присутнє на Закарпатті, в Чернівецькій області, де є нацменшини, що підігріваються іноземними державами, аби «розкачувати» питання окремого особливого статусу. Кожен патріот розуміє,що Україна – це унітарна держава. В нас не може бути ніяких окремих статусів, – резюмував Олег Сиротюк.