Доволі вдалим здається цей хід з новою формою нашої збірної – контуром карти з Кримом у складі України, написом “Слава Україні!”. На думку президента УПЛ Андрія Павелка, це має забезпечувати нашим гравцям додаткову мотивацію та енергетичний зв’язок з вболівальниками на Євро-2020. Щоправда, одразу ж в скептиків можуть виникнути побоювання: ану як раптом виступ команди Шевченка виявиться (тьху-тьху!) не дуже вдалим – як тоді бути з усією цією енергетикою і зв’язком з рідною землею?

Але про можливу невдачу зараз думати зовсім не хочеться. Навпаки – українські шанувальники футболу сповнені надій. Усі – незалежно від місця проживання, політичних симпатій, майнового стану – сподіваються на якомога більш вдалий виступ збірної України на Євро-2020. Пора, пора вже нашим заявити про себе після, скажімо так, тьмяного виступу на домашньому Євро-2012 і зовсім провального – на Євро-2016. Ці сподівання – вельми потужний об’єднуючий фактор для загалом роз’єднаної та дезорієнтованої української спільноти. Наразі ж ми радіємо тому голосному зубному скреготу, який викликала нова форма нашої збірної в тих, для котрих “Крым наш”. Російські функціонери і парламентарі зчинили галас про “політиканство” (чия б корова…) і доводити, що УЄФА просто таки повинен заборонити українським футболістам виступати в цій формі. Оскільки ж установа у швейцарському Ньоні, вочевидь, нині не настільки залежить від російського “Північного потоку”, на ці абсурдні вимоги вона відреагувала лаконічно і вичерпно: “Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА у відповідності з чинними правилами стосовно екіпіровки”. Це – офіційна, але не єдина думка світової спільноти. Твіттер посольства США в Києві також відреагував на презентацію нової форми збірної України: “Нам подобається нова форма. Слава Україні!”.

“Нам теж подобається!”, – додало в коментарях посольство Великобританії в Україні.

А ось реакція відомих українських футбольних діячів:

Мирон Маркевич: “Хотілося б порадити цим “експертам” зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і без гімну. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики, адже це вони окупували нашу територію, а тепер ще наважуються щось коментувати і рекомендувати…”

Йожеф Сабо: “Не бачу для УЄФА причин реагувати на цю маячню. Які можуть бути розмови? Прийшов сусід, вигнав з квартири і сказав, що тепер буде тут мешкати. Так само зробили і з Кримом. Як громадянин України, можу сказати, що Крим, Луганськ і Донецьк – це наша земля. До речі, те, що Крим – це Україна, підтвердив і УЄФА, який заборонив професійний футбол в Криму з боку Росії”.

Позиція української сторони знайшла підтримку і з боку деяких росіян:

Васілій Уткін, журналіст і коментатор: “Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Серед них немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. УЄФА і ФІФА віддзеркалюють точку зору ООН. А ООН визнає Україну в межах тих кордонів, які нанесені зараз на форму збірної цієї країни. Так що я зовсім не бачу тут підстав для міжнародної бучі”.

Питання форми, звісно, згуртувало наших вболівальників і, можна сказати, всю українську спільноту. Тепер головне – як наша збірна виступатиме в ній на турнірі. Зокрема, глава УАФ А.Павелко поділився своїм передчуттям, що українці повинні здивувати всіх, зіграти на максимумі своїх можливостей і показати хорошу гру.

Зазначу від себе: здивувати можна по-різному, але дуже хотілося б побачити пристойну гру нашої команди, яка принесла б гідний результат.